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08/05/2025 12:12

《中國要聞》首４月廣州白雲機場離境退稅申請單總金額超１億

　　《經濟通通訊社８日專訊》據廣州海關消息，隨著２４０小時過境免簽等政策的深入實施以
及文旅會展融合發展模式的推進，入境遊市場持續升溫。據統計，今年前４個月，廣州白雲機場
海關驗核境外旅客離境退稅申請單超４６００份、離境退稅申請單總金額約１﹒０４億元人民幣
，分別同比增長１９５％和１４９％。（ｊｑ）

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