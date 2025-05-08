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08/05/2025 15:17

《中國要聞》閒魚月活用戶規模破２億，增速列內地電商ＡＰＰ第一

　　《經濟通通訊社８日專訊》第三方數據機構Ｑｕｅｓｔ　Ｍｏｂｉｌｅ發布《２０２５中國
移動互聯網春季報告》顯示，閒魚榮登「高線城市人群媒介偏好ＡＰＰ　ＴＯＰ榜」榜首，成為
全網最受一線、新一線、二線城市人群喜愛ＡＰＰ。
　
　　同時，閒魚月活躍用戶規模持續擴大，２０２５年３月ＭＡＵ突破２億大關達到２﹒０９億
，同比增長近２０％，進入「ＡＰＰ用戶規模增長榜單ＭＡＵ億級」前十，ＭＡＵ增速位列電商
類ＡＰＰ第一。（ｊｑ）

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