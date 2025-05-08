《中國要聞》閒魚月活用戶規模破２億，增速列內地電商ＡＰＰ第一

《經濟通通訊社８日專訊》第三方數據機構Ｑｕｅｓｔ Ｍｏｂｉｌｅ發布《２０２５中國

移動互聯網春季報告》顯示，閒魚榮登「高線城市人群媒介偏好ＡＰＰ ＴＯＰ榜」榜首，成為

全網最受一線、新一線、二線城市人群喜愛ＡＰＰ。



同時，閒魚月活躍用戶規模持續擴大，２０２５年３月ＭＡＵ突破２億大關達到２﹒０９億

，同比增長近２０％，進入「ＡＰＰ用戶規模增長榜單ＭＡＵ億級」前十，ＭＡＵ增速位列電商

類ＡＰＰ第一。（ｊｑ）

