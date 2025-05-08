《中國要聞》閒魚月活用戶規模破２億，增速列內地電商ＡＰＰ第一

《經濟通通訊社８日專訊》第三方數據機構Ｑｕｅｓｔ Ｍｏｂｉｌｅ發布《２０２５中國
移動互聯網春季報告》顯示，閒魚榮登「高線城市人群媒介偏好ＡＰＰ ＴＯＰ榜」榜首，成為
全網最受一線、新一線、二線城市人群喜愛ＡＰＰ。
同時，閒魚月活躍用戶規模持續擴大，２０２５年３月ＭＡＵ突破２億大關達到２﹒０９億
，同比增長近２０％，進入「ＡＰＰ用戶規模增長榜單ＭＡＵ億級」前十，ＭＡＵ增速位列電商
類ＡＰＰ第一。（ｊｑ）
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
08/05/2025 15:17
《經濟通通訊社８日專訊》第三方數據機構Ｑｕｅｓｔ Ｍｏｂｉｌｅ發布《２０２５中國
移動互聯網春季報告》顯示，閒魚榮登「高線城市人群媒介偏好ＡＰＰ ＴＯＰ榜」榜首，成為
全網最受一線、新一線、二線城市人群喜愛ＡＰＰ。
同時，閒魚月活躍用戶規模持續擴大，２０２５年３月ＭＡＵ突破２億大關達到２﹒０９億
，同比增長近２０％，進入「ＡＰＰ用戶規模增長榜單ＭＡＵ億級」前十，ＭＡＵ增速位列電商
類ＡＰＰ第一。（ｊｑ）
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
上一篇新聞︰08/05/2025 15:25 【關稅戰】商務部：美方需在取消單邊加徵關稅等問題上拿出行動
08/05/2025 15:35 《駐京專電》商務部：全面展示中方達到加入ＣＰＴＰＰ高標準決心
08/05/2025 15:35 【關稅戰】美取消小額免稅，商務部：改變不了跨境電商發展勢頭
08/05/2025 15:25 《中俄關係》習近平與普京舉行小範圍會談，之後將單獨舉行茶話會
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N