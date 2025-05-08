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AH股新聞

08/05/2025 17:24

《中國要聞》抖音６１８大促下周二零時開啟，投入億級現金補貼

　　《經濟通通訊社８日專訊》２０２５年「抖音商城６１８好物節」招商大會今日召開。會上
，平台對今年６１８大促的報名規則、核心玩法以及平台保障等做了詳細介紹。本次大促將於５
月１３日０點開啟，持續至６月１８日２４點，分為搶跑期、蓄力期、爆發期三階段。抖音電商
將圍繞「更大的規模、更優的貨品、更好的體驗」三大關鍵詞，投入億級現金補貼和千億級流量
資源，助力商家生意爆發。（ｊｑ）

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