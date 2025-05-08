京東推出「頂尖青年技術天才計劃」招募ＡＩ人才，薪酬不設上限

《經濟通通訊社８日專訊》「京東招聘」微信公眾號今日發布「頂尖青年技術天才計劃」，
項目面向全球高校本碩博畢業生及畢業兩年內的技術人才開放招募，薪酬不設上限。研究方向涵
蓋多模態大模型與應用、機器學習、搜索推薦廣告、空間與具身智能、高性能與雲計算、大數據
、ＡＩ Ｉｎｆｒａ、安全等方向。（ｊｑ）
《說說心理話》「星二代」有甚麼壓力？姜大衛兒子姜卓文參加《造星》：雖然輸了比賽，但卻得到很多！分享如何學會面對問題及成長► 即睇
08/05/2025 17:56
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