京東推出「頂尖青年技術天才計劃」招募ＡＩ人才，薪酬不設上限

《經濟通通訊社８日專訊》「京東招聘」微信公眾號今日發布「頂尖青年技術天才計劃」，

項目面向全球高校本碩博畢業生及畢業兩年內的技術人才開放招募，薪酬不設上限。研究方向涵

蓋多模態大模型與應用、機器學習、搜索推薦廣告、空間與具身智能、高性能與雲計算、大數據

、ＡＩ Ｉｎｆｒａ、安全等方向。（ｊｑ）

