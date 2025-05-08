《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒３４％，中美貿易談判添陰霾

《經濟通通訊社８日專訊》中美貿易談判見推進，美國總統特朗普發言又為此添陰霾。特朗

普對北京做出強硬表態，說他不願意為了能與北京進行更多的實質性經貿談判而率先降低關稅。

滬深股市今早齊低開，滬綜指低開０﹒３４％，報３３３１﹒２１點，深成指低開０﹒２３％創

業板指低開０﹒１２％，軍工股回吐，農業種植亦走低。



特朗普周三（７日）被問及是否願意撤回對中國商品加徵的１４５％關稅以換取中國坐到談

判桌前時，他回答道：「不。」特朗普還否認是美國主動提出要與中國進行此次貿易談判，稱這

麼說的人「應該回去研究下他們的檔案」。分析指特朗普的強硬表態凸顯出中美在貿易問題上的

巨大分歧，以及兩國就降低關稅達成可能協議所面臨的艱難險阻。



投行花旗認為，兩國通過談判全面化解關稅戰的可能性不大，較大可能性是雙方同意降低涉

及芬太尼的２０％關稅，以及兩國在對等關稅後作出的相互報復性關稅措施，原本超過１００％

關稅，可能降至美國政府提出的３４％對等關稅水平。花旗預期中美兩國未來６至１２個月向對

方徵收的關稅仍會處於高水平，但部分敏感商品可獲豁免，使雙邊貿易活動回復至一定水平。



另外，高盛最新將未來１２個月ＭＳＣＩ中國指數和滬深３００指數的目標值上調至７８點

和４４００點，這意味著指數有７％和１５％的潛在上升空間。



人民銀行今日進行１５８６億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率由此前

１﹒５０％調整為１﹒４０％。公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放１５８６億元。

（ｒｙ）

