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AH股新聞

08/05/2025 11:49

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３８％，腦機接口概念漲幅靠前

　　《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市今日低開高走，滬綜指上午收升０﹒３８％，報
３３５５﹒２６點，深成指升１﹒０３％，創業板盤盤中漲近２％、上午收升１﹒７４％。兩市
成交錄得８０９６億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１５６３億元或１６％。個股漲多
跌少，滬深近３７００隻個股飄紅。
　
　　盤面上看，腦機接口概念升幅靠前，半日漲２﹒２％，愛朋醫療（深：３００７５３）升近
１２﹒５％。第七屆神經科技國際創新論壇周末在上海舉辦，此次論壇聚焦神經調控前沿技術，
將探討自適應腦刺激技術等前沿突破，該技術為癲癇、帕金森病等複雜腦疾病提供了全新治療手
段。
　
　　另外，華為鴻蒙表現活躍，東方中科（深：００２８１９）、網達軟件
（滬：６０３１８９）、東華軟件（深：００２０６５）等漲停。內媒報道，在今日舉行的鴻蒙
電腦技術與生態溝通會上，首款鴻蒙電腦正式亮相，而華為智慧辦公將升級為鴻蒙辦公。在鴻蒙
電腦應用適配方面，頭部１５０個應用已經啟動開發，預計到年底將支持超過２０００個應用。
鴻蒙電腦將於５月１９日下午正式發布。
　
　　下跌方面，日用化工、船舶、ＰＥＥＫ材料及農業股跌幅居前。（ｒｙ）

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