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AH股新聞

08/05/2025 13:33

《Ａ股行情》滬綜指午後微升０﹒１７％，創業板指漲１﹒４％

　　《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股市場午後升幅收窄，滬綜指微升０﹒１７％，報
３３４８﹒５點，滬深３００指數升０﹒４９％，深成指揚０﹒７８％，創業板指漲１﹒４２％
。上海Ｂ股跌０﹒０１％，深圳Ｂ股升０﹒１％。農業種植股領跌，銅纜高速連接概念升幅居前
。（ｒｙ）

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