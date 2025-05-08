《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒２８％三連漲，軍工股延續強勢

《經濟通通訊社８日專訊》中美即將開啟貿易談判，美國總統特朗普卻放出不會為談判而先

降關稅的言論，市場料談判道阻且長。滬深股市今早低開，隨後在軍工、腦機接口股強勢帶領下

翻紅，滬綜指全日收升０﹒２８％，報３３５２點，實現三連漲；深成指也升０﹒９３％，創業

板指漲１﹒６５％。兩市成交近１﹒３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１７４９億

元或１２％。



中美再次各說各話。特朗普暗示周末經貿高層會談由中國發起，中國官方則重申次會談是應

美方請求舉行的，並強調中方絕不會接受美方說一套、做一套，更不會犧牲原則立場、犧牲國際

公平正義去尋求達成任何協議。



＊４月貿易數據明公布，反應關稅戰影響＊



值得留意的是，內地明天（９日）將公布４月貿易數據。《路透》綜合逾３０家機構預估中

值顯示，美國對等關稅落地對外貿的衝擊開始顯現，中國４月以美元計價出口同比增幅料大幅回

落至１﹒９％；進口同比降幅料進一步擴大至５﹒９％；當月貿易順差預計為８９０億美元。



另外，印巴衝突升級，巴基斯坦副總理伊沙克．達爾７日在議會發言時透露，巴方使用了由

中國製造的殲－１０Ｃ戰機擊落５架印度空軍的戰機，其中包括３架法製「陣風」戰機。有研究

數據顯示，在２１世紀中期，北京提供的武器只佔巴基斯坦武器來源的３８％，而在過去四年裏

，這一比例已達到約８０％。滬深軍工股連漲兩日，殲－１０Ｃ戰機製造商中航成飛

（深：３０２１３２）升２０％封板，另晨曦航空（深：３００５８１）及利君股份

（深：００２６５１）亦漲停，中無人機（滬：６８８２９７）收升８﹒５％，中航重機

（滬：６００７６５）彈６﹒７％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８５２﹒９０ ＋０﹒５６

上證指數 ３３５２﹒００ ＋０﹒２８ ５０１６﹒１１

深證成指 １０１９７﹒６６ ＋０﹒９３ ７９１７﹒９１

創業板指 ２０２９﹒４５ ＋１﹒６５

科創５０ １０２６﹒４４ －０﹒３６

Ｂ股指數 ２６０﹒１０ ０﹒００ １﹒０１

深證Ｂ指 １１８７﹒２０ ＋０﹒２５ ０﹒４３

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