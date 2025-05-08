《中國要聞》百萬保障、保險續費騙局變種，冒快遞短信誘主動致電

《經濟通通訊社８日專訊》騙徒詐騙手段又進化，據央視引述北京市公安局刑偵總隊報道，

近日詐騙分子冒充正規快遞企業向事主發送快遞包裹送達驛站的短信，但事主按照短信上的取件

碼去取件，卻「查無此件」，事主遂主動撥打短信中的提供的查詢電話，結果墮入「百萬保障」

、「保險續費」騙局，銀行存款被盜取。



＊有事主輕信騙徒被盜取１７萬＊



報道指，其中北京市民薛先生近日收到一條短信，內容為「您的快遞已到驛站，取件碼８－

３－９６６４，詢：１５８９１１３＊＊＊＊」。薛先生遂前往快遞驛站取件，幾番查找都未找

到後主動撥打短信中的查詢電話，對方卻稱沒有快遞，是事主誤操作購買了保險，即將自動扣費

７０００元（人民幣．下同）。薛先生聽到後急於取消，便聽從對方指令將銀行卡號、身份證號

、密碼等信息提供給對方，並通過了刷臉、提供驗證碼等認證操作，完成後薛先生發現銀行卡被

盜刷１７萬元，才驚覺受騙報警。



當地市民楊女士也收到類似短信，但楊女士記不清自己有沒有網購，便撥打了短信中的電話

。對方表示沒有包裹，但有個百萬醫療保險到期需扣費，如需關閉必須下載軟件操作。楊女士未

加思索，隨即點擊對方發來的網絡鏈接，下載了名為「雲客服」的Ａｐｐ，進入Ａｐｐ後輸入對

方提供的房間號碼，並在對方的指導下登錄了自己的銀行Ａｐｐ，之後楊女士便收到銀行扣款４

萬元的短信，楊女士於是報警。



北京警方表示，這是近期電信詐騙的新變種，作案手段雖然添了新花樣，但最終都會誘導事

主下載非法Ａｐｐ或提供個人帳戶和密碼信息。警方提醒，收到取件短信時，要及時通過正規渠

道核實是否有購物情況；切記正規快遞不會提供任何「百萬保障」、「保險續費」等操作服務，

所有聲稱扣費項目需取消的，都是詐騙；凡是要求點擊不明網絡鏈接、下載非官方Ａｐｐ的，都

是詐騙。（ｓｌ）

