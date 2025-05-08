《經濟通通訊社８日專訊》關稅大戰下突然在美國爆紅的中國跨境電商平台敦煌網

（ＤＨｇａｔｅ），熱度未能持續。據《財新》報道，敦煌網４月中在蘋果Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ

美國區電商應用排行榜榜首稱霸約一周多後，４月２２日開始排名下滑，到昨日（７日）已跌至

第２７位；在該區免費應用排行榜的排名亦由高峰期的第２位跌至昨日的第２０５位。



報道指，敦煌網當時的熱度還蔓延至全球其他市場，４月曾登頂９８個國家及地區的購物榜

榜首，５５個國家的免費榜榜首。而據敦煌網方面４月１９日公布的數據，４月１５日起，平台

單日新註冊買家數量連續多日按周增長近２０倍；平台單日交易額同期連續翻倍增長。交易額貢

獻最大的５個國家分別是美國、英國、加拿大、法國和澳洲。



敦煌網這波熱度的「推手」主要是特朗普政府新關稅政策，以及ＴｉｋＴｏｋ平台上ＫＯＬ

發布的系列視頻傳播效應－－多名ＴｉｋＴｏｋ用戶發布視頻指，許多被認為產自歐洲的奢侈品

實際上均為中國製造，並直接引導消費者通過敦煌網採購「源頭貨」。不過，美國已自５月２日

起取消８００美元小額包裹關稅豁免門檻，而且平台本身一直面臨售賣仿冒品的爭議。



＊分析指敦煌網規模與Ｔｅｍｕ、ＳＨＥＩＮ等仍有較大差距＊



有在ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ、亞馬遜和獨立站運營網店的店主認為，儘管這次流量大增，

但敦煌網的市場規模和月活用戶與亞馬遜、Ｔｅｍｕ、ＳＨＥＩＮ等仍存在較大差距，而敦煌網

這次「天時地利人和」踩中了社交媒體帶來的流量，後續如果沒有持續的話題發酵或者做更多的

推廣營銷，這一波流量或難以持續。



財通證券分析師于健亦認為，敦煌網短期流量激增存在偶發性，不過美國消費者對高性價比

商品的需求值得關注。關稅加徵或將推高美國零售體系成本，線上平台成本優勢有望進一步凸顯

。在供應鏈波動與訂單焦慮背景下，處於交易撮合環節的平台，或將受益於用戶線上付費意願提

升。（ｓｌ）

