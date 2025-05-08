  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

08/05/2025 11:19

【關稅戰】美國財長稱正考慮豁免中國嬰兒車、汽車安全椅等關稅

　　《經濟通通訊社８日專訊》據外電報道，美國財政部長貝森特周三在美國眾議院金融服務委
員會聽證會上表示，特朗普政府正在考慮對從中國進口的汽車座椅、嬰兒車、嬰兒床等兒童出行
必需品免徵高達１４５％的關稅。
　
　　民主黨眾議員普萊斯利（Ａｙａｎｎａ　Ｐｒｅｓｓｌｅｙ）在聽證會上指出，美國每年有
超過３５０萬名嬰兒出生，而幾乎所有嬰兒車都產自中國，「現在這方面的花費正在增加」。貝
森特在回應普萊斯利的質詢時表示，正考慮上述豁免。
　
　　美國嬰兒車、汽車座椅和其他兒童用品製造商紐威品牌集團（Ｎｅｗｅｌｌ　
Ｂｒａｎｄｓ）ＣＥＯ克里斯．彼得森（Ｃｈｒｉｓ　Ｐｅｔｅｒｓｏｎ）上周在財報電話會議
上表示，美國約９７％的嬰兒車和８７％的嬰兒汽車座椅都來自中國，受關稅影響，公司已將進
口嬰兒用品價格上調了約２０％，但尚未將最新１２５％的關稅上調計入價格，而目前已暫停從
中國發貨，未來幾個月都銷售庫存，直至庫存開始耗盡，才會再次從中國訂貨。「當這種情況發
生時，由於整個行業都從中國採購，預計我們和整個行業將通過提價來抵消關稅成本」。
（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

蔡金強專訪 | 三大因素加持港股「堅」，最重要5隻股票是……...

07/05/2025 17:56

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處