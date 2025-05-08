【關稅戰】美國財長稱正考慮豁免中國嬰兒車、汽車安全椅等關稅

《經濟通通訊社８日專訊》據外電報道，美國財政部長貝森特周三在美國眾議院金融服務委

員會聽證會上表示，特朗普政府正在考慮對從中國進口的汽車座椅、嬰兒車、嬰兒床等兒童出行

必需品免徵高達１４５％的關稅。



民主黨眾議員普萊斯利（Ａｙａｎｎａ Ｐｒｅｓｓｌｅｙ）在聽證會上指出，美國每年有

超過３５０萬名嬰兒出生，而幾乎所有嬰兒車都產自中國，「現在這方面的花費正在增加」。貝

森特在回應普萊斯利的質詢時表示，正考慮上述豁免。



美國嬰兒車、汽車座椅和其他兒童用品製造商紐威品牌集團（Ｎｅｗｅｌｌ

Ｂｒａｎｄｓ）ＣＥＯ克里斯．彼得森（Ｃｈｒｉｓ Ｐｅｔｅｒｓｏｎ）上周在財報電話會議

上表示，美國約９７％的嬰兒車和８７％的嬰兒汽車座椅都來自中國，受關稅影響，公司已將進

口嬰兒用品價格上調了約２０％，但尚未將最新１２５％的關稅上調計入價格，而目前已暫停從

中國發貨，未來幾個月都銷售庫存，直至庫存開始耗盡，才會再次從中國訂貨。「當這種情況發

生時，由於整個行業都從中國採購，預計我們和整個行業將通過提價來抵消關稅成本」。

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