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AH股新聞

08/05/2025 15:04

【數據前瞻】機構：中國４月美元計出口料僅增約２％，進口跌幅擴

　　《經濟通通訊社８日專訊》海關總署將於明日（９日）公布中國４月進出口數據，據《路透
》綜合逾３０家機構預估中值顯示，美國對等關稅落地對外貿的衝擊開始顯現，中國４月以美元
計價出口同比增幅預計從３月的１２﹒４％大幅回落至１﹒９％；進口同比降幅則料進一步從
４﹒３％擴大至５﹒９％；當月貿易順差預計為８９０億美元，３月為１０２６﹒４億美元。
　
＊興業銀行：關稅影響開始顯現＊
　
　　興業銀行首席經濟學家魯政委等在報告中認為，美國關稅影響開始顯現，但中國供應鏈優勢
、對等關稅暫緩期轉口貿易搶出口等因素支撐下，４月出口同比或實現小幅正增長。報告指，由
於美國對中國部分商品進口依賴度較高，即使在高關稅下，中國對美出口仍將保持一定份額；同
時其他對美順差較大的經濟體為應對不確定性，或加快從中國進口生產所需的中間產品。
　
　　報告又預計，中國４月進口跌幅或將擴大至５﹒５％。報告指，中國４月製造業ＰＭＩ進口
指數進一步回落至４３﹒４，顯示進口需求仍弱；同時，中國對美國的進一步反制措施也將使得
從美國的進口明顯下降。
　
＊華泰證券：非美國家需求提升＊
　
　　華泰證券則在報告中表示，中國對美國直接出口受到關稅的影響較大，但非美國家需求提升
或形成對沖，預計４月出口同比基本持平。中國４月港口集裝箱吞吐量超季節性增長，但上海集
裝箱運價指數顯示中國對美國航線運價環比大幅下降，而東南亞運價有所回升，這可能表明貿易
分流加速。
　
　　另外，財通證券宏觀首席分析師陳興指出，４月鐵礦石價格下行明顯，同時若出口回落，重
要零部件加工所需材料的需求會有所縮減，終端需求或降低。預計中國４月進口同比降幅下滑至
７％。（ｓｌ）

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