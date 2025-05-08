【ＦＯＣＵＳ】鮑公拒複製「先發制人」減息，藏三重考量平衡術

【ＦＯＣＵＳ】當歐洲央行、英倫銀行、人民銀行齊齊快步減息，２０１９年首輪貿易戰時

祭出「保險式減息（ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｃｕｔ）」的鮑威爾，周四（本港時間）１２次提及

「觀望（ｗａｉｔ ａｎｄ ｓｅｅ）」，為連續第三次按兵不動解畫。鮑公拒複製６年前的「

先發制人」減息劇本，實則有三重考量平衡術。



＊貿戰１﹒０早出手 ＶＳ ２﹒０泰然觀之 ＊



ＦＯＭＣ最新議息一致同意維持聯邦基金利率４﹒２５％至４﹒５％不變，會後聲明新增「

判斷失業和通脹上升的風險已經增加」表述，敲響滯脹警鐘。４月被特朗普諷為「Ｍｒ﹒

Ｔｏｏ Ｌａｔｅ」的鮑威爾，於記者會放鷹指，「有些情況下今年減息是合適的，有些情況下

則不合適，我們不知而已」，或暗示今年減息隨時一次起、兩次止。



回想２０１９年中美首輪貿易戰時，聯儲７月啟動２００８年以來首次減息，以此「中期調

整」策略

，應對經濟可能的減速。今時今日，美國４﹒２％的失業率高於當時３﹒７％的近半世紀最低，

首季ＧＤＰ收縮０﹒３％亦遠遜當時第二季的２﹒３％。



換言之，２０１９年樂意一早出手為關稅戰１﹒０「買保險」的鮑威爾，２０２５年面對近

在眼前的關稅戰２﹒０逆風卻泰然觀之，何解？



＊滯脹重臨風險增，免落侵侵口實＊



玄機即是要平衡三重困局：一，通脹螺旋；二，失業上升；三，聯儲獨立性。最具挑戰的首

推通脹，關稅戰陰雲密布之下，美國４月消費者信心連續第四個月下降，未來１２個月通脹預期

達６﹒５％的１９８１年以來最高水平。鮑威爾就指，通脹已連續４年超出目標水平，且面臨上

行壓力。



其次是高關稅、貿易壁壘、衰退陰影恐令企業加快裁員應對，近日包括通用汽車、ＵＰＳ、

雪佛龍、迪士尼等紛紛曝出裁員或計劃裁員。高盛預計，美國年底失業率將升至４﹒７％的

２０２１年９月以來最高。



一旦通脹、失業率同時上升，疊加增長疲軟，將意味滯脹重臨（鮑威爾已暗示此風險），而

減息對解決滯脹的效用有限。因此，與其為特朗普送上「Ｍａｊｏｒ ｌｏｓｅｒ（大失敗者）

」的口實，不如以靜待變。



＊捍衛聯儲信譽，防債息再次飆升＊



更重要的是，聯儲削減聯邦基金利率（實為銀行間隔夜拆借無擔保貸款利率）易，控制國債

、信用卡、房貸等市場利率難。一旦市場認為聯儲屈服於特朗普壓力，失去獨立性（意味失去捍

衛價格穩定的能力），債息恐再上演４月中時的飆升。



簡而言之，鮑威爾的ｗａｉｔ ａｎｄ ｓｅｅ策略與其說是利率決策，不如說是捍衛聯儲

信譽的守衛戰

。但其過度依賴「硬數據」來見步行步，以及後視鏡式觀察關稅影響浮現，卻可能陷入「慢一步

，遲大到」的被動，２００７年時面對次貸危機而反應遲緩的伯南克即是前車之鑒。

