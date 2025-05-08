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AH股新聞

08/05/2025 16:39

《中俄關係》習近平與普京會談：持續發展和深化中俄關係是必然

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家主席習近平當地時間今日上午在俄羅斯莫斯科克里姆林宮與
總統普京舉行會談。據央視報道，習近平指出，歷史和現實充分證明，持續發展和深化中俄關係
，是傳承兩國人民世代友好的應有之義，是雙方彼此成就、促進各自發展振興的必然選擇，也是
捍衛國際公平正義、推進全球治理體系改革的時代呼喚。
　
＊習近平：堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益＊
　
　　習近平又指，當前，面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中方將同俄方一道，肩負
起作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，挺膺擔當，共同弘揚正確二戰史觀，維
護聯合國權威和地位，堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益，攜手推動平等有序的世界多極
化、普惠包容的經濟全球化。
　
＊普京：感謝習近平邀請訪華，中俄關係發展不針對任何人＊
　
　　另據俄羅斯衛星通訊社報道，普京指出，中俄兩國人民在艱苦的戰爭歲月中結下的戰鬥兄弟
情誼，是現代俄中關係、全面戰略協作夥伴關係的根基之一。中俄發展兩國關係是為造福兩國人
民，而不是針對任何人。中俄共同捍衛衛國戰爭的歷史真相，抵制納粹主義和軍國主義。
　
　　此外，普京感謝習近平邀請其參加抗日戰爭暨二戰結束８０周年紀念活動，稱很高興以此為
契機再次對中國進行正式訪問，並透露中俄政府在多邊機制框架內舉行定期會晤，致力於全面落
實各項務實協議，其中包括已制定的２０３０年前中俄經濟合作重點方向發展規劃。中俄關係具
有平等、互利和不帶有任何機會主義的性質，構建友好關係，鞏固友誼和擴大合作是中俄兩國基
於戰略協作所做出的選擇。（ｓｌ）

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