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AH股新聞

08/05/2025 16:00

《中國要聞》國產支線飛機Ｃ９０９執飛印尼美娜多來往上海航線

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國商飛國產支線飛機Ｃ９０９（舊稱ＡＲＪ２１）昨日執飛印
尼翎亞航空印尼美娜多往上海浦東８Ｂ１０１航班，當晚１０時４０分降落上海浦東機場，標誌
著上海往返印尼美娜多的國際航線正式開通，而這也是Ｃ９０９飛機目前最長距離的商業運營，
航程超３３００公里，飛行時間約６小時。上海浦東出發的８Ｂ１０２航班於今日凌晨起飛，早
上抵達美娜多。
　
　　據介紹，翎亞航空是Ｃ９０９的海外首發客戶，其開通的「上海浦東－印尼美娜多」航線計
劃每周一、三、五、日各運營一班。這是目前兩地之間唯一的直飛航班，採用了技術經停菲律賓
克拉克機場、乘客無須下機、中間停留３０分鐘僅做燃料補給的運營模式。
　
＊中飛租賃入股翎亞航空，目標將Ｃ９０９引入海外市場＊
　
　　Ｃ９０９飛機原稱ＡＲＪ２１飛機，是中國商飛研製的中短程支線民航客機，其設計座級為
７８至９７座，航程為２２２５至３７００公里。翎亞航空則具有中資背景，光大控股旗下中國
飛機租賃集團控股有限公司（中飛租賃）２０２０年投資入股印尼翎亞航空，並於２０２１年初
與中國商飛簽署訂購３０架Ｃ９０９飛機，目標是將國產支線飛機引入海外市場，希望通過翎亞
航空為Ｃ９０９在海外的運營積累經驗，並形成示範效應。
　
　　截至２０２５年４月，翎亞航空共有３架Ｃ９０９飛機，累計開通１４條國內航線及３條國
際航線，運輸旅客量突破２７萬人次。翎亞航空計劃今年上半年引進公司第４架Ｃ９０９飛機，
而今年全年計劃接收２架Ｃ９０９飛機。
　
　　除翎亞航空外，中國商飛今年３月底向老撾航空公司交付首架Ｃ９０９飛機，是中國商用飛
機首次進入老撾市場。今年４月，由成都航空租給越捷航空的兩架Ｃ９０９飛機正式開通河內－
昆島－胡志明航線，中國商用飛機正式在越南開啟商業運營。（ｓｌ）

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