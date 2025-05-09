《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平同俄羅斯總統普京會談

《經濟通通訊社９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同俄羅斯總統普京會談

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當地時間５月８日上午，俄羅斯總統普京同中國國家主席習近平在莫斯科克裏姆林宮舉行會談。

兩國元首就中俄關係和重大國際和地區問題深入交換意見，一致同意堅定不移深化戰略協作，推

動中俄關係穩定、健康、高水平發展；共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，維護國

際公平正義。



國家發展改革委：支持民企投資新興產業未來產業

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《中華人民共和國民營經濟促進法》將於５月２０日起正式施行。５月８日，多部門有關負責人

在國新辦舉行的新聞發布會上表示，民營經濟促進法共９章７８條，圍繞公平競爭、投資融資促

進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護等方面建立完善相關制度機制，將黨中央對民營

經濟平等對待、平等保護的要求落實下來，持續優化穩定、公平、透明、可預期的民營經濟發展

環境。



降息落地，引導實體經濟綜合融資成本下行

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據中國人民銀行網站消息，５月８日，人民銀行以固定利率、數量招標方式開展了１５８６億元

逆回購操作，下調政策利率０﹒１個百分點，即公開市場７天期逆回購操作利率從目前的

１﹒５％調降至１﹒４％。專家表示，此次降息，不僅有利於提振市場情緒，還有利於保持商業

銀行淨息差穩定，同時通過利率傳導，有效降低實體經濟綜合融資成本，鞏固經濟基本面。





《上海證券報》



習近平同俄羅斯總統普京會談

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當地時間５月８日上午，俄羅斯總統普京同中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。

兩國元首就中俄關係和重大國際和地區問題深入交換意見，一致同意堅定不移深化戰略協作，推

動中俄關係穩定、健康、高水平發展；共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，維護國

際公平正義。



新法如何護航民營企業發展，多部門劃重點

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５月２０日，《中華人民共和國民營經濟促進法》將正式實施。在國新辦５月８日舉行的新聞發

布會上，多部門相關負責人全面介紹制定出台民營經濟促進法的背景、意義，以及在推動該法落

地實施、助力民營企業持續健康高質量發展方面將采取的舉措。



系統性改革拉開帷幕，頭部公募響應落實

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５月７日，《推動公募基金高質量發展行動方案》發布，拉開了公募基金行業系統性改革的帷幕

。多家頭部公募表示，《方案》提出２５條措施，聚焦行業發展痛點、堵點，聚焦投資者回報，

聚焦行業未來發展，為行業高質量發展提供了行動指南，公募基金將更加突出投資人最佳利益導

向，行業生態格局或將重塑。





《證券時報》



習近平同俄羅斯總統普京會談

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當地時間５月８日上午，俄羅斯總統普京同中國國家主席習近平在莫斯科克裏姆林宮舉行會談。

兩國元首就中俄關係和重大國際和地區問題深入交換意見，一致同意堅定不移深化戰略協作，推

動中俄關係穩定、健康、高水平發展；共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，維護國

際公平正義。



科創債「擴容」熱潮湧動，機構企業搶灘發行總額超百億

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５月７日，中國人民銀行、中國證監會聯合發布關於支持發行科技創新債券有關事宜的公告，其

中一大亮點是在發行主體上新增支持金融機構、科技型企業、私募股權投資機構和創業投資機構

發行科技創新債券。政策風起，各大發行主體積極響應。



民營經濟促進法施行在即，多部門將出配套措施緊抓落實

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日前國新辦舉行的新聞發布會上，司法部副部長王振江、全國人大常委會法工委副主任王瑞賀、

國家發展改革委副主任鄭備、金融監管總局副局長?林、全國工商聯副主席方光華共同介紹《中

華人民共和國民營經濟促進法》有關情況和未來的配套落實舉措。民營經濟促進法將自今年５月

２０日起施行。作為我國第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，民營經濟促進法積極回應

民營企業關切，並作出針對性制度安排。（ｒｙ）

