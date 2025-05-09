《神州經脈》４月對美出口跌兩成，滬指周升２％，中俄簽聯合聲明

《神州經脈》中國４月進出口數據好過預期，官方指外貿延續平穩增長態勢；惟４月對美出

口同比大降２１％，關稅戰影響初步顯現。滬深股市受壓，全天低開低走，滬指收低０﹒３％，

報３３４２點，三連升斷纜，深成指跌０﹒６９％，創業板收跌０﹒８７％。兩市全日成交約

１﹒１９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日較少１０１３億元或７﹒８％。回顧全周，五

一假期後Ａ股於周二（６日）復市，即見開門紅。中美關稅戰迎來曙光，本周末在瑞士展開高層

會談，市場憧憬高額關稅有可能下降。三大金融監管部門周三公布一攬子金融支持政策，包括人

行降準降息等１０項措施、金監總局公布８項增量措施、中證監表態全力鞏固市場穩定向好勢頭

等。滬指連升三日後今日小幅回調，全周升幅達１﹒９２％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４６１，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１０６點子，三連跌。人民幣兌一美元中間價報７﹒２０９５，較上個交易日跌２２點子，

兩連跌，續創４月２４日以來兩周新低，與市場預測偏離水平擴至近５００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平８日在莫斯科與俄羅斯總統普京會面後，雙方共同簽署聯合聲明，並且見

證交換２０多份雙邊合作文本，涵蓋全球戰略穩定、維護國際法權威、生物安全、投資保護、數

字經濟等領域。習近平與普京還在會談後共同會見記者。習近平表示，中俄雙方要堅持合作大方

向，排除外部干擾，讓合作「穩」的基礎更堅實、「進」的動能更充足。



２﹒ 俄羅斯莫斯科紅場今日舉行紀念蘇聯偉大衞國戰爭勝利８０周年慶典閱兵式。正在當地國

事訪問的中國國家主席習近平出席儀式。中國人民解放軍儀仗隊亦有參加儀式。



３﹒ 以美元計價，中國４月出口３１５６﹒９億美元，同比增８﹒１％，大勝市場預期的增

１﹒９％，進口２１９５﹒１億美元，同比降０﹒２％，跌幅亦較市場預期跌５﹒９％為小。４

月進出口總值５３５２億美元，同比增４﹒６％，貿易順差９６１﹒８億美元。以人民幣計，４

月進出口３﹒８４萬億元，增長５﹒６％。其中，出口２﹒２７萬億元，增長９﹒３％；進口

１﹒５７萬億元，增長０﹒８％。海關總署認為，今年以來，有效應對外部衝擊，４月份進出口

增速較一季度加快４﹒３個百分點，其中出口增幅擴大、進口由降轉增，展現出較強韌性。



４﹒ 今年前４個月，美國為中國第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為１﹒４４萬億元，下降

２﹒１％，佔外貿總值的１０﹒２％。其中，對美國出口１﹒０７萬億元，下降１﹒５％；自美

國進口３６９９﹒５億元，下降３﹒７％。而４月以美元計價對美國出口同比下降２１％，創

２０２３年７月以來最大降幅，美國對華徵收高額關稅的影響初步顯現。彭博分析指，中國對美

國出口下滑似乎很大程度上被對其他貿易夥伴的出口增長所抵消－－尤其是東盟，這可能反映了

轉運的增加。但高頻發貨數據傳遞出的信息是，外部衝擊在加劇，未來幾個月出口可能會進一步

下滑



５﹒ 外交部副部長華春瑩表示，中國對處理美國貿易問題的能力充滿信心，美國政府的貿易政

策不可能持續下去，美國民眾已經感受到關稅戰的痛苦。國務院副總理何立峰與美國財長貝森特

，周末（１０日－１１日）將會在瑞士會談，外界視為是解決中美貿易戰的第一步。《彭博》引

述熟悉談判籌備情況的人士表示，美方把關稅降至６０％以下設為目標，以此作為第一步。不過

，另有知情人士稱，此次談判很可能是試探性的，更側重於表達不滿，而非敲定解決雙方之間諸

多問題的解決方案。



６﹒ 發改委微信公號刊文指出，美國芯片藥品等領域關稅嚴重影響全球科技交流發展，損害全

人類共同利益。據半導體行業協會（ＳＩＡ）統計，全球約７５％的芯片製造能力集中於東亞，

其中１０納米以下先進制程產能更是１００％掌握在中國台灣（９２％）與韓國（８％）手中。

若美國一意孤行推動本地化替代，全球將為此付出超過１萬億美元的額外前期投入。藥品研究與

製造商協會（ＰｈＲＭＡ）直言，重建美國本土生產線不僅需時５至１０年，更將帶來每廠高達

２０億美元的投資負擔。



７﹒ 據《路透》報道，英偉達計劃在未來兩個月內面向中國發布其Ｈ２０人工智能芯片的降級

版本，以應對美國的出口限制。英偉達已通知中國主要客戶，包括領先的雲計算提供商，目標是

在７月發布修改版Ｈ２０芯片。



８﹒ 國家外匯管理局公布，２０２５年一季度，經常帳戶順差１１８８５億元，其中，貨物貿

易順差１７０５３億元，服務貿易逆差４２５８億元。資本和金融帳戶逆差１１８８５億元，其

中來華直接投資保持淨流入。（ｃｔ）

