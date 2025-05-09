《鍾之日記》憧憬中美破冰，恒指連升四周

《鍾之日記》５月９日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



國務院副總理何立峰與美國財長貝森特，周末（１０日－１１日）將會在瑞士會談，外界視

為是解決中美貿易戰的第一步。中美談判前夕，美國總統特朗普軟化對華措辭，認為本周末的貿

易談判有望取得切實進展，外媒放風特朗普政府正在考慮將對中國進口商品加徵的１４５％關稅

大幅下調至５０％至５４％，最早下周生效。而據《彭博》報道，美方目標是將關稅降至６０％

以下，同時美國另一個重要訴求是確保中國取消對用於製造磁鐵的稀土出口管控。中國社會科學

院經濟研究所副所長宋泓指，如果美方將對華關稅降到比如６０％或更低，他認為很快中方也會

「跟著去做」。



憧憬中美貿易破冰，投資情緒獲提振，隔夜美股收漲，恒指高開８０點。盤中內地公布４月

進出口數勝預期，惟對市場刺激不大，恒生指數全日收報２２８６７，升９１點或０﹒４％，連

升七日；今天主板成交逾１６１６億元。全周計，恒指累升３６３點或１﹒６％，連續第四周上

升。



＊滬指縮量微跌０﹒３％，全周仍升１﹒９％＊



中國以美元計價４月出口同比增長８﹒１％，進口同比下降０﹒２％，均好過預期，官方指

外貿延續平穩增長態勢；惟４月對美出口同比大降２１％，關稅戰影響初步顯現。滬深股市受壓

，全天低開低走，滬綜指收低０﹒３％，報３３４２點，三連升斷纜，深成指跌０﹒６９％，創

業板收跌０﹒８７％。兩市全日成交約１﹒１９萬億元人民幣，較上個交易日減７﹒８％。



回顧全周，五一假期後Ａ股於周二（６日）復市，即見開門紅。中美關稅戰終於迎來曙光，

兩國分別宣布定於本周末在瑞士展開高層會談，市場憧憬高額關稅有下降可能性。中央內外發力

，三大金融監管部門公布一攬子金融支持政策，包括人行降準降息等１０項措施、金監總局公布

８項增量措施、中證監表態全力鞏固市場穩定向好勢頭等。滬指連升三日後周五小幅回調，全周

升幅達１﹒９２％。



＊季績遜預期，中芯華虹慘跌＊



中芯國際（００９８１）公布今年首季業績，純利按年升１﹒６倍至１﹒８８億美元，但仍

低於市場預期，收入升２８﹒４％至約２２﹒５億美元，未達公司指引。中芯又預告次季收入按

季跌４至６％，毛利率會回落至１８至２０％的範圍。中芯近日受累美國特朗普政府擬撤銷拜登

芯片出口限制，股價已連跌多日，加上連同華虹半導體（０１３４７）齊遭國家大基金減持，中

芯盤中一度跌１０﹒５％，全日收挫４﹒８％，屬表現最差藍籌。



中芯國際聯合首席執行官趙海軍表示，由於工廠生產性波動，今年首季後半期晶圓平均銷售

單價下降，導致收入未能達到指引預期，這影響將會延續到第二季度。公司對下半年，特別是三

季度後半部到年底的能見度還不高。下半年是機遇與挑戰並存，會提升應變和抵抗風險的能力，

最主要還是保持定力。



華虹半導體亦披露一季報，純利按年下跌８８％至３７５萬美元，期內，受惠於付運晶圓數

量上升，銷售收入５﹒４億美元，按年升１７﹒６％；毛利率９﹒２％，升２﹒８個百分點。華

虹半導體第二季指引方面，預計銷售收入約５﹒５億至５﹒７億美元，毛利率預計約在７％至

９％之間。



另外，內媒統計發現，俗稱「國家大基金」的國家集成電路產業投資基金旗下鑫芯（香港）

投資於今年首季減持中芯近６５９８萬股，減持華虹約６３３萬股。壞消息夾擊下，華虹挫近

８％，收報３２﹒４５元。



其他芯片股亦下調，上海復旦（０１３８５）跌４﹒７％，宏光半導體（０６９０８）收低

４％，晶門半導體 （０２８７８）跌１﹒３％，ＡＳＭＰＴ（００５２２）跌０﹒６％。



＊現房銷售料衝擊發展商，內房集體下跌＊



內房股集體下跌，其中，建發國際集團（０１９０８）挫逾６％，綠城中國（０３９００）

跌超３％，潤地（０１１０９）挫２﹒９％，中國海外發展（００６８８）跌超２％，龍湖集團

（００９６０）跌近２％，萬科（０２２０２）收低１﹒７％。



《彭博》昨日消息，中國據悉正考慮在全國範圍內推廣商品房現房銷售制度，以重塑購房者

對樓市的信心。知情人士稱，新做法將針對新建商品房，地方政府保有「因城施策」的空間。現

房銷售制度將改變此前以預售制為主的商品房銷售方式，成為房地產發展的新模式。但方案尚未

最終確定，仍有變數。根據討論中的方案，現房銷售制將按照開發商拿地的時間進行「新老劃斷

」，即開發商在政策正式公布之後取得的用地將適用現房銷售規則，此前的項目不受影響，保障

性住房不包括在內。



摩根士丹利發表研究報告指出，若上述政策實施，將可通過限制中期新增供應幫助去化新建

案庫存並支撐房價，但可能對發展商、物管公司及地方政府造成衝擊，而二手房地產代理則可能

受益。



報告還稱，相關政策對發展商層面影響包括︰現房銷售制或拖累資產周轉率，導致股本回報

率（ＲＯＥ）下降及潛在評級下調；土儲周轉期較短的房企可能２０２６－２０２７年面臨顯著

銷售缺口；持續投地企業可能面臨流動性趨緊或銷售規模縮水。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

