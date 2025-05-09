智利當局公告比亞迪、青山集團鋰供應合同失效，中國使館否認終止

《經濟通通訊社９日專訊》智利生產促進局（Ｃｏｒｆｏ）在當地時間５月７日發布公告稱

，比亞迪、青山集團此前中標的鋰資源供應合同因不同原因失效。公告透露：「受全球市場條件

變化影響，我們選中的企業在投資決策上遇到了困難：與２０２２年相比，鋰價已經大幅下跌。

」



據《財新網》報道，智利於２０２２年８月啟動本國鋰資源供應招標時，中國國內鋰價正處

在人民幣５０萬元╱噸以上的歷史高位，並在當年末觸及６０萬元╱噸的歷史高位。此後，隨著

供應增加和新能源汽車銷量增速放緩，鋰價扭頭向下，２０２３年起一路震盪下行，並在

２０２４年初跌破１０萬元╱噸，當年末下探至８萬元╱噸上下，擊穿部分鋰礦山的成本線，江

西宜春鋰冶煉廠大片停產，海外澳州也有多個鋰礦山宣布停產。進入２０２５年，鋰價保持疲軟

態勢。上海有色網數據顯示，昨日（８日）國內鋰價報６﹒５３萬元╱噸，年初至今下跌１３％

，同比跌４１﹒６％。



碳酸鋰價格持續下跌，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）和不銹鋼巨頭青山集團

分別取消了此前在智利規劃的正極材料工廠建設計劃，而後者是從智利獲得優惠價格的鋰供應條

件。（ｃｔ）



