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AH股新聞

09/05/2025 08:51

智利當局公告比亞迪、青山集團鋰供應合同失效，中國使館否認終止

　　《經濟通通訊社９日專訊》智利生產促進局（Ｃｏｒｆｏ）在當地時間５月７日發布公告稱
，比亞迪、青山集團此前中標的鋰資源供應合同因不同原因失效。公告透露：「受全球市場條件
變化影響，我們選中的企業在投資決策上遇到了困難：與２０２２年相比，鋰價已經大幅下跌。

　
　　據《財新網》報道，智利於２０２２年８月啟動本國鋰資源供應招標時，中國國內鋰價正處
在人民幣５０萬元╱噸以上的歷史高位，並在當年末觸及６０萬元╱噸的歷史高位。此後，隨著
供應增加和新能源汽車銷量增速放緩，鋰價扭頭向下，２０２３年起一路震盪下行，並在
２０２４年初跌破１０萬元╱噸，當年末下探至８萬元╱噸上下，擊穿部分鋰礦山的成本線，江
西宜春鋰冶煉廠大片停產，海外澳州也有多個鋰礦山宣布停產。進入２０２５年，鋰價保持疲軟
態勢。上海有色網數據顯示，昨日（８日）國內鋰價報６﹒５３萬元╱噸，年初至今下跌１３％
，同比跌４１﹒６％。
　
　　碳酸鋰價格持續下跌，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）和不銹鋼巨頭青山集團
分別取消了此前在智利規劃的正極材料工廠建設計劃，而後者是從智利獲得優惠價格的鋰供應條
件。（ｃｔ）
　

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