《提振Ａ股》近一個月３７０家Ａ股推出回購增持計劃

《經濟通通訊社９日專訊》據《上證報》引述數據顯示，近一個月內，３７０家Ａ股公司推

出回購增持計劃。其中，２５２家公司推出回購股份計劃，回購金額上限合計達６８１﹒９４億

元人民幣；１１８家公司的重要股東擬增持，增持金額上限合計約４５６﹒１０億元人民幣。

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