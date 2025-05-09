【關稅戰】華春瑩︰美國已感受到關稅戰痛苦，中國有能力克服困難

《經濟通通訊社９日專訊》中國外交部副部長華春瑩表示，中國對處理美國貿易問題的能力

充滿信心，美國政府的貿易政策不可能持續下去，美國民眾已經感受到關稅戰的痛苦。



據《路透》報道，華春瑩在雲南麻栗坡縣一間中學向記者表示，中國不希望與任何國家發生

任何形式的戰爭，民眾不希望打貿易戰。關於與美國的貿易會談，如果必須面對現實，中國無所

畏懼，強調中國完全有能力克服貿易戰的困難。



據《彭博》報道，特朗普政府面臨的最大問題是中美兩國之間的關稅升得太高，美國對許多

中國進口商品徵收的關稅高達１４５％。關於今年夏季物價上漲和貨架空空的警告之聲不絕於耳

，即便大幅下降也難以減輕美國消費者的痛苦。



＊彭博：美方把關稅降至６０％以下設為目標＊



國務院副總理何立峰與美國財長貝森特，周末（１０日－１１日）將會在瑞士會談，外界視

為是解決中美貿易戰的第一步。



美國商務部長盧特尼克在ＣＮＢＣ發表講話稱，特朗普政府與中國進行貿易談判的目標，是

緩和局勢並降低關稅稅率。他稱：「他們希望跟我們做生意。我們希望跟他們一起解決問題」。



《彭博》引述熟悉談判籌備情況的人士表示，美方把關稅降至６０％以下設為目標，以此作

為第一步，並認為中方可能也會隨之跟進。為期兩天的磋商如果取得進展，最早可能於下周下調

關稅。不過，另有知情人士稱，此次談判很可能是試探性的，更側重於表達不滿，而非敲定解決

雙方之間諸多問題的解決方案。



報道又引述知情人士表示，美國另一個重要訴求是確保中國取消對用於製造磁鐵的稀土出口

管控，因為一些行業面臨供應中斷。另外，芬太尼問題也取得了進展，雙方可能很快會就中國減

少用於生產阿片類藥物的原料出口另行談判。（ｃｔ）



