【關稅戰】發改委：美芯片藥品等關稅影響科技發展，損全人類利益

《經濟通通訊社９日專訊》國家發改委微信公號今日刊文指出，美國芯片藥品等領域關稅嚴

重影響全球科技交流發展，損害全人類共同利益。



＊１０納米以下產能１００％掌握在台灣與南韓手中＊



文章指，近年來，以芯片與藥品為代表的高新科技領域，正成為美國政府推行單邊主義與科

技霸權的重要戰場。揮舞「關稅大棒」強行打斷全球科技供應鏈，強推產能回流本土，嚴重背離

以比較優勢為基礎的國際分工邏輯。據半導體行業協會（ＳＩＡ）統計，全球約７５％的芯片製

造能力集中於東亞，其中１０納米以下先進制程產能更是１００％掌握在中國台灣（９２％）與

韓國（８％）手中。若美國一意孤行推動本地化替代，全球將為此付出超過１萬億美元的額外前

期投入。醫療領域亦難幸免，藥品研究與製造商協會（ＰｈＲＭＡ）直言，重建美國本土生產線

不僅需時５至１０年，更將帶來每廠高達２０億美元的投資負擔。



揮舞「關稅大棒」抬高國際科技合作門檻，築起「脫勾斷鏈」的制度壁壘，迫使各國在技術

交流、標準制定中被動「選邊站隊」遏制全球科技進步動力。特別是在半導體領域，僅２０２４

年美方就密集出台３０多項實質性打壓舉措，通過與相關國家組建多邊同盟，實施「精準脫鈎」

，將原本高度一體化的國際技術交流環境撕裂為對立陣營。



揮舞「關稅大棒」遏制全球科技進步動力，損害全人類共同利益。動搖全球創新根基，阻礙

癌症攻關、氣候治理、智慧醫療與基礎算力等領域科技進步，使得數以億計民眾本可提前享有的

健康、環境與發展權利被剝奪，全球社會整體福祉因此遭受實質性損失。據美國非黨派機構評估

，２５％的藥品關稅將推高藥價約１５％，使得２０２４年人均４２００美元的藥費支出增加近

６００美元。即使這部分成本未完全由家庭承擔，也將通過保費上調與共付額增加等形式，以更

隱蔽、更沉重的方式轉嫁給廣大消費者。（ｃｔ）

