《中俄關係》習近平普京會談，中俄發聯合聲明交換多領域合作文本

《經濟通通訊社９日專訊》中國外交部消息，當地時間５月８日上午，俄羅斯總統普京同中

國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。兩國元首就中俄關係和重大國際和地區問題深

入交換意見，一致同意堅定不移深化戰略協作，推動中俄關係穩定、健康、高水平發展；共同弘

揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，維護國際公平正義。



會談後，兩國元首共同簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在紀念中國人民抗日戰爭、蘇聯

偉大衛國戰爭勝利和聯合國成立８０周年之際關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係

的聯合聲明》，並共同見證中俄雙方交換２０多份雙邊合作文本，涵蓋全球戰略穩定、維護國際

法權威、生物安全、投資保護、數字經濟、檢疫、電影合作等領域。



＊習：中俄要堅持合作大方向，排除外部干擾＊



當日，兩國元首先後舉行小範圍、大範圍會談，並聽取了兩國有關部門負責人關於各領域合

作的情況匯報。



習近平指出，中俄雙方要堅持合作大方向，排除外部干擾，讓合作「穩」的基礎更堅實、「

進」的動能更充足。要發揮兩國資源稟賦和產業體系互補優勢，拓展經貿、能源、農業、航空航

天、人工智能等領域高質量互利合作；以共建作「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接為平台，構建

高標準互聯互通格局；充分釋放中俄文化年潛能，加強教育、電影、旅游、體育、地方等合作，

促進深層次民心相通；密切在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台協調和配合，團結全

球南方，堅持真正的多邊主義，引領全球治理變革正確方向。



習近平強調，無論外部環境如何變化，中國都將堅定辦好自己的事。中方願同俄方一道，承

擔起時代賦予的特殊責任，維護全球多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通，為促進兩國發展振

興、維護國際公平正義作出更大貢獻。



普京表示，熱烈歡迎習近平主席對俄羅斯進行國事訪問並出席偉大衛國戰爭勝利８０周年紀

念活動。這次訪問意義重大，不僅將為俄中關係發展注入強勁動力，也將共同維護二戰勝利成果

。（ｒｙ）

