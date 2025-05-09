《中俄關係》習近平：中俄政治互信不斷鞏固，芝麻開花節節高

《經濟通通訊社９日專訊》中國國家主席習近平正在俄羅斯進行國事訪問，５月８日他與俄

羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮會談後共同會見記者。習近平表示，俄羅斯是他作為中華人民

共和國主席到訪最多的國家，這已經是第十一次來到俄羅斯。他與普京共同見證了中俄兩國政治

互信不斷鞏固和深化，見證了兩國各領域合作「芝麻開花節節高」。面對世界之變、時代之變、

歷史之變，中俄兩國要牢牢把握雙邊關係前進方向和人類社會發展大勢，挺膺擔當，全面協作，

為促進兩國發展振興、維護國際公平正義作出新的更大貢獻。



習近平強調，要堅持世代友好，做百煉成鋼的真朋友。８０年前，兩國人民在血與火的淬煉

中凝結而成的偉大友誼，為雙邊關係高水平發展奠定了堅實基礎。中俄雙方要深化政治互信，密

切戰略協作，推動雙邊關係邁向更加成熟和堅韌的明天。



＊雙方要做彼此成就的好夥伴，做國際秩序的捍衛者＊



要堅持互利共贏，做彼此成就的好夥伴。中俄雙方要繼續深化各領域務實合作，夯實全面戰

略協作的物質基礎，不斷造福兩國人民，為全球發展注入更強勁動能。要堅持公平正義，做國際

秩序的捍衛者。中俄兩國要繼續堅定站在一起，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法

為基礎的國際秩序，持續推進平等有序的世界多極化。要堅持和衷共濟，做全球治理的引領者。

中俄雙方要加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的協作，堅守真正的多邊主義，

引領全球治理正確方向，推動普惠包容的經濟全球化。



習近平強調，面對變亂交織的國際形勢，中俄兩國要堅定秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作

、互利合作共贏精神，風雨同渡、關山共越，全面提升中俄關係的高度、維度、韌度，為世界和

平和安全注入更多穩定性，為全球發展繁榮提供更強推動力。（ｒｙ）

