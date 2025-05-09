  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

09/05/2025 09:11

《中俄關係》習近平：中俄政治互信不斷鞏固，芝麻開花節節高

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國國家主席習近平正在俄羅斯進行國事訪問，５月８日他與俄
羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮會談後共同會見記者。習近平表示，俄羅斯是他作為中華人民
共和國主席到訪最多的國家，這已經是第十一次來到俄羅斯。他與普京共同見證了中俄兩國政治
互信不斷鞏固和深化，見證了兩國各領域合作「芝麻開花節節高」。面對世界之變、時代之變、
歷史之變，中俄兩國要牢牢把握雙邊關係前進方向和人類社會發展大勢，挺膺擔當，全面協作，
為促進兩國發展振興、維護國際公平正義作出新的更大貢獻。
　
　　習近平強調，要堅持世代友好，做百煉成鋼的真朋友。８０年前，兩國人民在血與火的淬煉
中凝結而成的偉大友誼，為雙邊關係高水平發展奠定了堅實基礎。中俄雙方要深化政治互信，密
切戰略協作，推動雙邊關係邁向更加成熟和堅韌的明天。
　
＊雙方要做彼此成就的好夥伴，做國際秩序的捍衛者＊
　
　　要堅持互利共贏，做彼此成就的好夥伴。中俄雙方要繼續深化各領域務實合作，夯實全面戰
略協作的物質基礎，不斷造福兩國人民，為全球發展注入更強勁動能。要堅持公平正義，做國際
秩序的捍衛者。中俄兩國要繼續堅定站在一起，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法
為基礎的國際秩序，持續推進平等有序的世界多極化。要堅持和衷共濟，做全球治理的引領者。
中俄雙方要加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的協作，堅守真正的多邊主義，
引領全球治理正確方向，推動普惠包容的經濟全球化。
　
　　習近平強調，面對變亂交織的國際形勢，中俄兩國要堅定秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作
、互利合作共贏精神，風雨同渡、關山共越，全面提升中俄關係的高度、維度、韌度，為世界和
平和安全注入更多穩定性，為全球發展繁榮提供更強推動力。（ｒｙ）

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

開市Go | 美英達成協議，傳美擬降中國關稅至50%，關注車...

09/05/2025 08:55

關稅戰

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處