《中俄關係》習近平普京茶敘提俄烏戰爭：冀達成公平持久和平協議

《經濟通通訊社９日專訊》當地時間５月８日下午，俄羅斯總統普京同中國國家主席習近平

在克里姆林宮總統辦公室進行茶敘，雙方並就烏克蘭危機等問題交換意見。中國期待通過對話達

成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議。



習近平指出，對烏克蘭危機，中方倡導並堅持共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，認

為應重視各國合理安全關切，消除產生危機的根源。中方歡迎一切有利於和平的努力，期待通過

對話達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議。



普京高度贊賞中方在政治解決烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，表示俄方願不設前提條件

開啟和談，希望達成公正、持久的和平協議。



習近平還指出，世界進入新的動盪變革期。只要中俄保持戰略定力，堅持戰略協作，就任何

力量也阻擋不了兩國實現各自發展振興，阻擋不了中俄世代友好的民心所向，阻擋不了世界多極

化和經濟全球化的時代潮流。他願同普京總統保持緊密聯繫，為中俄關係定向領航，為推動全球

治理作出積極貢獻。



俄媒報道稱，當日普京與習近平先後舉行了小範圍和大範圍的會談，並在茶敘中進行了交流

。兩國元首共度時長超過七個小時。（ｒｙ）

