【關稅戰】中國４月對美出口暴跌２１％，彭博：貿易戰衝擊凸顯

《經濟通通訊社９日專訊》受美國全面大幅提高對華關稅影響，中國對美國出口在第一季度

增長４﹒５％後急轉直下，４月份同比驟降２１％，創２０２３年７月以來最大降幅。據《彭博

經濟研究》分析，考慮到每日數據顯示從中國發往美國的貨櫃船離港量直到４月最後１０天才開

始減少，這１０天出口下降的程度應該非常嚴重。



中國海關總署今日公布的數據顯示，今年前４個月，與美國貿易總值為１﹒４４萬億元（人

民幣．下同），下降２﹒１％，佔外貿總值的１０﹒２％。其中，對美國出口１﹒０７萬億元，

下降１﹒５％；自美國進口３６９９﹒５億元，下降３﹒７％。



《央視新聞》報道稱，美方挑起關稅大戰，大家擔心４月份進出口會受到嚴重影響，但從今

天公布的數據來看，４月當月中國貨物貿易進出口３﹒８４萬億元，是２０２４年１２月突破４

萬億元之後的次高，同比增長５﹒６％，帶動前４個月外貿整體增長２﹒４％。中國外貿逆風而

行，充分展現出中國製造、中國創造以超強的國際競爭力托舉起中國外貿的強大韌性。



彭博就指，中國對美國出口下滑似乎很大程度上被對其他貿易夥伴的出口增長所抵消－－尤

其是東盟，這可能反映了轉運的增加。但高頻發貨數據傳遞出的信息是，外部衝擊在加劇，未來

幾個月出口可能會進一步下滑。為支持經濟，中央決策層已經加大了刺激力度。即將開啟的中美

貿易談判亦可能會為關稅局勢降溫開闢道路。但如果關稅不能下調，經濟增長會面臨更大的壓力



中國４月出口３１５６﹒９億美元，按年增８﹒１％；對前三大貿易夥伴東盟、歐盟、美國

，分別出口６０３﹒５億美元（按年增２１％）、４６７﹒１億美元（按年增８％）、

３３０﹒２億美元（按年跌２１％）。（ｒｙ）

