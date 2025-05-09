【關稅戰】中國歐盟商會：近半數在華歐企受到中國對美加稅影響

《經濟通通訊社９日專訊》５月８日，中國歐盟商會發布了中美貿易戰對其會員企業影響的

調查報告，其中近半數受訪企業表示受到了中國對美國商品加徵關稅的影響。



具體而言，有２３％的受訪企業認為，從美國進口商品的價格更高了，另有１７％的受訪企

業預期成本會上漲。針對中國對美國加徵關稅，過半的受訪企業選擇更換供應商，另有３２％的

受訪企業選擇對相關產品漲價。



＊七成企業稱沒受美國加徵關稅影響＊



在華歐企受美國對華加徵關稅影響相對較小。根據報告，有近七成受訪企業表示，沒有業務

受美國加徵關稅影響；２０％的受訪企業表示，１％－１０％的業務受到美國加徵關稅影響；

７％的受訪企業表示，１１％－２５％的業務受到美國加徵關稅影響；而２５％以上業務受影響

的受訪企業佔比僅為３％。中國歐盟商會稱，這可歸因於許多商會會員採取了「在中國，為中國

」的策略。



中國歐盟商會主席彥辭（Ｊｅｎｓ Ｅｓｋｅｌｕｎｄ）表示，「貿易戰加劇了原本就存在

的悲觀情緒，而且影響相當迅速。」有５９％的受訪企業表示，自２０２５年初以來營商環境更

艱難。有６４％的受訪企業預計競爭將會加劇，５８％的受訪企業對未來利潤表示擔憂。另外，

近八成的受訪企業表示，２０２５年至今，美國政府給予的壓力增加。



不過，彥辭認為，中國的供應鏈有強大的競爭力，企業如果想在供應鏈方面取得優勢，獲得

低價高質的商品，中國仍是理想之地。（ｊｑ）

