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AH股新聞

09/05/2025 10:36

《中國要聞》工信部：強化汽車車門外把手在起火等場景的安全邏輯

　　《經濟通通訊社９日專訊》工信部官網昨日（８日）發文，公開徵集對《汽車車門把手安全
技術要求》強制性國家標準制修訂計劃項目的意見。意見提出，強化汽車車門外把手在碰撞以及
車輛起火等事故場景的安全邏輯，增加機械或者斷電保護等安全冗餘設計要求，保證斷電、碰撞
等事故中車門系統能夠開啟，從而進行救援及逃生活動。
　
　　意見指出，隱藏式車門把手在市場應用過程中暴露出以下問題：強度不足、控制邏輯潛在安
全風險、識別操作難（隱蔽無標誌）、斷電失效、夾手等，潛在逃生、救援風險。上述問題帶來
了潛在的逃生與救援風險。如：碰撞、起火等事故中，造成斷電現象，使電動式外門把手、電動
式車門內把手失效，增大救援及逃生阻礙；無明顯、統一標誌，增加緊急情況下的操作難度。
　
　　從救援逃生角度，強化汽車車門外把手在碰撞以及車輛起火等事故場景的安全邏輯，增加機
械或者斷電保護等安全冗餘設計要求，保證斷電、碰撞等事故中車門系統能夠開啟，從而進行救
援及逃生活動；保證翻滾、墜落事故中，能夠防止門把手的誤作用，從而降低乘員跌落風險；規
范隱藏式車門內把手、應急式車門內把手易於識別的安全標誌，保證標誌可見性，從而降低乘員
緊急情況下的逃生難度；保證車門把手的結構強度，防止事故發生後門鎖操縱機構功能喪失。
　
　　據了解，近年來，隱藏式門把手在交通碰撞事故中多次出現無法打開的情況。在今年３月的
小米ＳＵ７高速碰撞事故，以及去年４月的問界Ｍ７碰撞後起火事故中，隱藏式門把手的安全隱
患都是公眾關注的焦點之一。（ｊｑ）

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