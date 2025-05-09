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AH股新聞

09/05/2025 17:26

《中國監管》人行發布業務數據安全管理辦法，防範業務數據被洩露

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，《中國人民銀行業務領域數據安全管理辦法》（
以下簡稱《辦法》）已經２０２５年４月２日人行第５次行務會議審議通過，現予發布，自
２０２５年６月３０日起施行。《辦法》共七章五十六條。
　
＊遵循「誰管業務，誰管業務數據，誰管數據安全」原則＊
　
　　《辦法》指出，業務數據安全工作遵循「誰管業務，誰管業務數據，誰管數據安全」原則。
中國人民銀行對業務數據安全負指導監管責任。數據處理者應當履行數據安全保護義務，防範業
務數據被篡改、破壞、洩露或者非法獲取、非法利用等風險，保障國家安全、公共利益、個人及
組織合法權益，尊重社會公德倫理，遵守商業道德和職業道德，保障業務數據依法有序自由流動

　
　　按照國家有關規定，將業務數據分為一般數據、重要數據、核心數據三級。重要數據是指特
定領域、特定群體、特定區域或者達到一定精度和規模，一旦遭到篡改、破壞、洩露或者非法獲
取、非法利用，可能直接危害國家安全、經濟運行、社會穩定、公共健康和安全的數據。核心數
據是指對領域、群體、區域具有較高覆蓋度或者達到較高精度、較大規模、一定深度，一旦被非
法使用或者共享，可能直接影響政治安全的重要數據。
　
＊相關措施要求不影響正常辦理金融業務＊
　
　　人行有關部門負責人表示，《辦法》既提出數據處理者原則上應當履行的安全保護義務，又
明確例外情形下豁免相關義務的措施，相關措施要求不影響正常辦理金融業務。《辦法》明確從
輕或減輕行政處罰的情形，鼓勵數據處理者勤勉盡責加強數據安全保護，支持數據處理者提供有
價值的數據安全風險情報和協助及時發現重大數據安全風險隱患，有利於協同加強數據安全保障
。（ｊｑ）

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