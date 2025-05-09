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AH股新聞

09/05/2025 17:56

《神州期貨》中期協：《期貨公司居間人管理辦法》８月起施行

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國期貨業協會發布《期貨公司居間人管理辦法》，自２０２５
年８月１日起施行。修訂主要內容如下。
　
＊不得與已經與其他公司存在存續合作關係的居間人合作＊
　
　　一是進一步完善期貨公司開展居間合作要求。明確期貨公司不得與已經與其他期貨公司存在
存續合作關係的居間人開展合作。為防止利益沖突，增加居間人的配偶、父母、子女及子女配偶
不得成為該居間人名下客戶的相關要求；規定「機構客戶的法定代表人、實際控制人及其工作人
員」不得成為所在機構的居間人。
　
　　二是完善居間人名下客戶交易和操作監測要求。將居間人名下客戶存在交易行為趨同、配資
嫌疑等情形納入期貨公司日常監測範圍，明確期貨公司對名下客戶數量、權益較多的居間人的監
測報告要求。
　
＊要求期貨公司持續跟蹤評估居間人合規及誠信情況＊
　
　　三是強化期貨公司對居間人的全流程管理。強化居間人培訓管理，進一步明確居間人完成職
業培訓及持續培訓的相關要求，強調期貨公司應當加強對居間人的現場培訓，督促居間人及時完
成培訓。強化居間人合規評估，要求期貨公司持續跟蹤評估居間人合規及誠信情況，並定期向協
會提交居間人合規情況評估報告。
　
　　四是加強對期貨公司開展居間合作的自律管理。明確協會建立期貨公司居間人管理重點監測
名單，並持續加強對名單中期貨公司的督導，加大自律檢查力度。將期貨公司對居間人名下客戶
投訴的應對處理情況等納入處罰範圍。
　
　　五是完善居間人退出機制。為更好保護交易者合法權益，本次修訂進一步強化期貨公司居間
人管理主體責任，完善了居間人退出機制，以強化「零容忍」震懾。
　
　　此外，《辦法》還結合市場實踐對期貨公司居間人管理制度內容、盡職調查、投訴糾紛處理
、回訪要求、居間報酬等進行了進一步規範。（ｊｑ）

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