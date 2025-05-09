《央行動態》人行：保持融資等合理增長，實施好適度寬鬆貨幣政策

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行發布《２０２５年第一季度中國貨幣政策執行報告》提

出，下一階段，保持融資和貨幣總量合理增長。強化逆周期調節，根據國內外經濟金融形勢和金

融市場運行情況，靈活把握政策實施的力度和節奏。密切關注海外主要央行貨幣政策變化，持續

加強對銀行體系流動性供求和金融市場變化的分析監測，綜合運用存款準備金、公開市場操作、

中期借貸便利、再貸款再貼現等貨幣政策工具，保持流動性充裕。引導銀行加大信貸投放力度，

保持信貸總量合理增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長和價格總水平預期目標相

匹配。



同時，實施好適度寬鬆的貨幣政策。根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，靈活把

握政策實施的力度和節奏，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價

格總水平預期目標相匹配。把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在

合理水平。



＊完善利率調控框架，堅決防範匯率超調風險＊



暢通貨幣政策傳導機制，進一步完善利率調控框架，持續強化利率政策的執行和監督，降低

銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下降。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，堅持聚

焦重點、合理適度、有進有退，引導金融機構加力支持科技金融、綠色金融、普惠小微、擴大消

費、穩定外貿等。



堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯

率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，堅決對市場順周期行為進行糾偏，

堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上

基本穩定。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，維護金融市場穩定，堅決守住不發生系

統性金融風險的底線。（ｊｑ）

