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AH股新聞

09/05/2025 17:53

《央行動態》人行：保持融資等合理增長，實施好適度寬鬆貨幣政策

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行發布《２０２５年第一季度中國貨幣政策執行報告》提
出，下一階段，保持融資和貨幣總量合理增長。強化逆周期調節，根據國內外經濟金融形勢和金
融市場運行情況，靈活把握政策實施的力度和節奏。密切關注海外主要央行貨幣政策變化，持續
加強對銀行體系流動性供求和金融市場變化的分析監測，綜合運用存款準備金、公開市場操作、
中期借貸便利、再貸款再貼現等貨幣政策工具，保持流動性充裕。引導銀行加大信貸投放力度，
保持信貸總量合理增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長和價格總水平預期目標相
匹配。
　
　　同時，實施好適度寬鬆的貨幣政策。根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，靈活把
握政策實施的力度和節奏，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價
格總水平預期目標相匹配。把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在
合理水平。
　
＊完善利率調控框架，堅決防範匯率超調風險＊
　
　　暢通貨幣政策傳導機制，進一步完善利率調控框架，持續強化利率政策的執行和監督，降低
銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下降。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，堅持聚
焦重點、合理適度、有進有退，引導金融機構加力支持科技金融、綠色金融、普惠小微、擴大消
費、穩定外貿等。
　
　　堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯
率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，堅決對市場順周期行為進行糾偏，
堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上
基本穩定。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，維護金融市場穩定，堅決守住不發生系
統性金融風險的底線。（ｊｑ）

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