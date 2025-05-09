《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０５％，傳特朗普最早下周降對華關稅

《經濟通通訊社９日專訊》中美高層貿易談判臨近，美方態度搖擺，總統特朗普周三（７日

）才對北京作出強硬表態，又有美媒引述接近談判的消息人士稱，特朗普政府正在考慮將對中國

進口商品加徵的１４５％關稅大幅下調至５０％至５４％，最早下周生效。



美方消息撲朔迷離，令市場困惑，滬深股市今早小幅低開，滬綜指低開０﹒０５％，報

３３５０﹒４１點，深成指低開０﹒０７％，創業板指低開０﹒０５％。盤初軍工航空股回吐，

ＡＩ及半導體芯片股也走低。



《紐約郵報》引述消息人士稱，特朗普政府考慮把中國關稅由１４５％最多降至５０％。根

據報道，華府也考慮把南亞國家的關稅一律降至２５％。白宮發言人則聲明，「關稅決定一旦做

出都將由總統親自宣布，其它一切純屬臆測。」不過，特朗普周四（８日）已經放軟話，他相信

本周末與中國開始的貿易談判有望取得切實進展，如果談判進展順利，他可能會考慮降低對中國

的關稅，並稱最終協議將使美中兩國的經濟受益。



國家主席習近平正對俄羅斯進行國事訪問，他與俄羅斯總統普京昨會見共度超七小時。中俄

簽署聯合聲明，提到雙方堅決反對濫施關稅和濫用出口管制等嚴重破壞國際經貿秩序、對全球產

業鏈供應鏈產生惡劣負面影響的非法單邊霸凌措施和單邊保護主義措施。此外，兩國有關部門交

換多份合作文本，涵蓋全球戰略穩定、維護國際法權威、生物安全、投資保護、數字經濟、檢疫

、電影合作等領域。



另外，人行今日進行７７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒４％。

公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放７７０億元。本周公開市場有１６１７８億元逆回購

到期，對沖本周人行進行的８３６１億元逆回購，即全周共收水７８１７億元。（ｒｙ）

