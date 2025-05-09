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AH股新聞

09/05/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２６％，４月出口大勝預期

　　《經濟通通訊社９日專訊》滬深股市上午走勢偏弱，滬綜指半日收跌０﹒２６％，報
３３４３﹒３８點，深成指跌０﹒８４％，創業板指也軟０﹒９９％。兩市成交７８７９億元（
人民幣．下同），較上個交易日回落２１７億元或２﹒７％。
　
　　美國對華徵收高額關稅的影響初步顯現，中國４月以美元計價出口同比增速由３月的
１２﹒４％放緩至８﹒１％，但仍大幅優於市場預期中值１﹒９％，進口同比下降０﹒２％，亦
好於市場預期。根據《路透》計算，中國４月以美元計價對美國出口同比下降２１％，創
２０２３年７月以來最大降幅。分析人士指出口展現出韌性，主要得益於轉口貿易及中間品貿易
增加，並表示對出口不必過於悲觀。
　
＊半導體股下調，銀行逆勢走強＊
　
　　盤面上，個股跌多漲少，滬深兩市近４０００個股下跌。銀行股逆勢走強，建設銀行
（滬：６０１９３９）等再創歷史新高。銀行系金融資產投資公司正加速擴容。５月８日晚間，
招商銀行（滬：６０００３６）、中信銀行（滬：６０１９９８）雙雙公告稱，擬全資設立金融
資產投資公司。中信銀行稱，本次投資是積極響應國家號召，大力支持「科技金融」發展的關鍵
舉措。招行上午收漲１﹒８％，中信銀行彈２﹒２％。
　
　　下跌方面，半導體股集體下調，板塊半日挫２﹒３％。５月８日晚間，國內兩大晶圓代工巨
頭中芯國際（滬：６８８９８１）、華虹公司（滬：６８８３４７）披露２０２５年一季報，華
虹盈利急跌８８％，中芯預告第二季收入下跌。華虹公司大跌１０﹒６％，中芯國際跌４﹒４％
。（ｒｙ）

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