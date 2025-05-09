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AH股新聞

09/05/2025 13:35

《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒１５％，半導體、機器人概念領跌

　　《經濟通通訊社９日專訊》Ａ股市場午後仍走低，滬綜指跌０﹒１５％，報３３４７﹒０２
點，滬深３００指數軟０﹒１％，深成指跌０﹒６１％，創業板指跌０﹒７６％。上海Ｂ股走低
０﹒３９％，深圳Ｂ股跌０﹒３６％。半導體、互聯網及人形機器人概念股領跌大市。（ｒｙ）

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