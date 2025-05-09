《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒１５％，半導體、機器人概念領跌

《經濟通通訊社９日專訊》Ａ股市場午後仍走低，滬綜指跌０﹒１５％，報３３４７﹒０２

點，滬深３００指數軟０﹒１％，深成指跌０﹒６１％，創業板指跌０﹒７６％。上海Ｂ股走低

０﹒３９％，深圳Ｂ股跌０﹒３６％。半導體、互聯網及人形機器人概念股領跌大市。（ｒｙ）

