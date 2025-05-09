《Ａ股行情》進出口仍穩，滬綜指收跌０﹒３％按周漲近２％

《經濟通通訊社９日專訊》海關今日公布數據，中國以美元計價４月出口同比增長８﹒１％

，進口同比下降０﹒２％，均好過預期，官方指外貿延續平穩增長態勢；惟４月對美出口同比大

降２１％，關稅戰影響初步顯現。滬深股市受壓，全天低開低走，滬綜指收低０﹒３％，報

３３４２點，三連升斷纜，深成指跌０﹒６９％，創業板收跌０﹒８７％。兩市全日成交約

１﹒１９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日較少１０１３億元或７﹒８％。



分析師認為，關稅影響才剛剛開始，考慮到中美關稅戰仍在博弈期，貿易之路仍前景坎坷，

他們普遍對中國出口下行仍有擔憂，預計二季度數據將經歷由慢到快的過程持續下探。



回顧全周，五一假期後Ａ股於周二（６日）復市，即見開門紅。中美關稅戰終於迎來曙光，

兩國分別宣布定於本周末在瑞士展開高層會談，市場憧憬高額關稅有下降可能性，美股及中國股

市均走出連升行情。中央內外發力，三大金融監管部門公布一攬子金融支持政策，包括人行降準

降息等１０項措施、金監總局公布８項增量措施、中證監表態全力鞏固市場穩定向好勢頭等。滬

指連升三日後周五小幅回調，全周升幅達１﹒９２％。



板塊方面，地緣政治衝突推動軍工板塊連漲三個交易日，今日軍工航空股展開調整，全日跌

幅達２﹒４％。半導體板塊跌幅亦靠前，晶圓代工龍頭中芯國際（滬：６８８９８１）收低

４﹒６％，公司第一季淨利潤１﹒８８億美元，同比增長１６１﹒９％，但低於公司指引及市場

預估均值。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ３８４６﹒１６ －０﹒１７

上證指數 ３３４２﹒００ －０﹒３０ ４６４８﹒６２

深證成指 １０１２６﹒８３ －０﹒６９ ７２７１﹒６０

創業板指 ２０１１﹒７７ －０﹒８７

科創５０ １００６﹒３２ －１﹒９６

Ｂ股指數 ２６０﹒０５ －０﹒０２ ０﹒９２

深證Ｂ指 １１８４﹒６２ －０﹒２２ ０﹒４５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

