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AH股新聞

09/05/2025 15:05

《Ａ股行情》進出口仍穩，滬綜指收跌０﹒３％按周漲近２％

　　《經濟通通訊社９日專訊》海關今日公布數據，中國以美元計價４月出口同比增長８﹒１％
，進口同比下降０﹒２％，均好過預期，官方指外貿延續平穩增長態勢；惟４月對美出口同比大
降２１％，關稅戰影響初步顯現。滬深股市受壓，全天低開低走，滬綜指收低０﹒３％，報
３３４２點，三連升斷纜，深成指跌０﹒６９％，創業板收跌０﹒８７％。兩市全日成交約
１﹒１９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日較少１０１３億元或７﹒８％。
　
　　分析師認為，關稅影響才剛剛開始，考慮到中美關稅戰仍在博弈期，貿易之路仍前景坎坷，
他們普遍對中國出口下行仍有擔憂，預計二季度數據將經歷由慢到快的過程持續下探。
　
　　回顧全周，五一假期後Ａ股於周二（６日）復市，即見開門紅。中美關稅戰終於迎來曙光，
兩國分別宣布定於本周末在瑞士展開高層會談，市場憧憬高額關稅有下降可能性，美股及中國股
市均走出連升行情。中央內外發力，三大金融監管部門公布一攬子金融支持政策，包括人行降準
降息等１０項措施、金監總局公布８項增量措施、中證監表態全力鞏固市場穩定向好勢頭等。滬
指連升三日後周五小幅回調，全周升幅達１﹒９２％。
　
　　板塊方面，地緣政治衝突推動軍工板塊連漲三個交易日，今日軍工航空股展開調整，全日跌
幅達２﹒４％。半導體板塊跌幅亦靠前，晶圓代工龍頭中芯國際（滬：６８８９８１）收低
４﹒６％，公司第一季淨利潤１﹒８８億美元，同比增長１６１﹒９％，但低於公司指引及市場
預估均值。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８４６﹒１６　　－０﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３４２﹒００　　－０﹒３０　　　　４６４８﹒６２　　
　　深證成指　　１０１２６﹒８３　－０﹒６９　　　　７２７１﹒６０　　
　　創業板指　　２０１１﹒７７　　－０﹒８７　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１００６﹒３２　　－１﹒９６　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６０﹒０５　　－０﹒０２　　　　　０﹒９２　　　　
　　深證Ｂ指　　１１８４﹒６２　　－０﹒２２　　　　　０﹒４５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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