【人行操作】人行７７０億逆回購利率持平，全周收水７８１７億

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，今日進行７７０億元（人民幣．下同）７天期逆

回購，中標利率持平１﹒４％。



公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放７７０億元。



本周公開市場有１６１７８億元逆回購到期，對沖本周人行進行的８３６１億元逆回購，即

全周共收水７８１７億元。（ｊｑ）

