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AH股新聞

09/05/2025 09:26

【人行操作】人行７７０億逆回購利率持平，全周收水７８１７億

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，今日進行７７０億元（人民幣．下同）７天期逆
回購，中標利率持平１﹒４％。
　
　　公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放７７０億元。
　
　　本周公開市場有１６１７８億元逆回購到期，對沖本周人行進行的８３６１億元逆回購，即
全周共收水７８１７億元。（ｊｑ）

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