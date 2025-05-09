【聚焦數據】中國首４月人民幣計出口增７﹒５％，進口降４﹒２％

《經濟通通訊社９日專訊》海關總署公布，今年前４個月，中國貨物貿易進出口總值

１４﹒１４萬億元（人民幣．下同），同比增長２﹒４％。其中，出口８﹒３９萬億元，增長

７﹒５％；進口５﹒７５萬億元，下降４﹒２％。４月當月，中國貨物貿易進出口３﹒８４萬億

元，增長５﹒６％。其中，出口２﹒２７萬億元，增長９﹒３％；進口１﹒５７萬億元，增長

０﹒８％。



前４個月中國進出口主要特點包括：一是一般貿易、加工貿易進出口增長，前４個月，中國

一般貿易進出口９﹒０５萬億元，增長０﹒６％，佔外貿總值的６４％；二是對東盟、歐盟進出

口增長，前４個月，東盟為第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為２﹒３８萬億元，增長９﹒２％

，佔外貿總值的１６﹒８％；三是民營企業進出口比重提升，前４個月，民營企業進出口

８﹒０５萬億元，增長６﹒８％，佔外貿總值的５６﹒９％，比去年同期提升２﹒３個百分點；

四是機電產品佔出口比重超６成，其中自動數據處理設備及其零部件、集成電路和汽車出口增長

；五是鐵礦砂、原油、煤等主要大宗商品進口價格下跌，機電產品進口值增長。（ｊｑ）

