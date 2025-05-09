  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

09/05/2025 11:03

【聚焦數據】中國首４月人民幣計出口增７﹒５％，進口降４﹒２％

　　《經濟通通訊社９日專訊》海關總署公布，今年前４個月，中國貨物貿易進出口總值
１４﹒１４萬億元（人民幣．下同），同比增長２﹒４％。其中，出口８﹒３９萬億元，增長
７﹒５％；進口５﹒７５萬億元，下降４﹒２％。４月當月，中國貨物貿易進出口３﹒８４萬億
元，增長５﹒６％。其中，出口２﹒２７萬億元，增長９﹒３％；進口１﹒５７萬億元，增長
０﹒８％。
　
　　前４個月中國進出口主要特點包括：一是一般貿易、加工貿易進出口增長，前４個月，中國
一般貿易進出口９﹒０５萬億元，增長０﹒６％，佔外貿總值的６４％；二是對東盟、歐盟進出
口增長，前４個月，東盟為第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為２﹒３８萬億元，增長９﹒２％
，佔外貿總值的１６﹒８％；三是民營企業進出口比重提升，前４個月，民營企業進出口
８﹒０５萬億元，增長６﹒８％，佔外貿總值的５６﹒９％，比去年同期提升２﹒３個百分點；
四是機電產品佔出口比重超６成，其中自動數據處理設備及其零部件、集成電路和汽車出口增長
；五是鐵礦砂、原油、煤等主要大宗商品進口價格下跌，機電產品進口值增長。（ｊｑ）

【你點睇？】特朗普宣布向全部海外製作電影徵收100%關稅，指可重振美國電影業，你認為措施能否起到幫助？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

真知灼見－溫灼培 | 如何看美英貿易協議？

09/05/2025 11:27

關稅戰

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處