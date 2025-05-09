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AH股新聞

09/05/2025 11:05

【聚焦數據】中國首４月對美國出口降１﹒５％，進口下降３﹒７％

　　《經濟通通訊社９日專訊》海關總署今日對外公布，今年前４個月，美國為中國第三大貿易
夥伴，與美國貿易總值為１﹒４４萬億元（人民幣．下同），下降２﹒１％，佔外貿總值的
１０﹒２％。其中，對美國出口１﹒０７萬億元，下降１﹒５％；自美國進口３６９９﹒５億元
，下降３﹒７％。根據海關總署公布的數據計算得出，中國４月對美國貿易順差２０４﹒６億美
元，１－４月累計順差９７０﹒７億美元。而根據《路透》計算，中國４月以美元計價對美國出
口同比下降２１％，創２０２３年７月以來最大降幅，美國對華徵收高額關稅的影響初步顯現。
　
＊對「一帶一路」國家出口增９﹒６％，進口降２﹒８％＊
　
　　前４個月，東盟為中國第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為２﹒３８萬億元，增長９﹒２％
，佔外貿總值的１６﹒８％。其中，對東盟出口１﹒４８萬億元，增長１２﹒６％；自東盟進口
８９５１﹒７億元，增長４％。歐盟為中國第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為１﹒７８萬億元
，增長１﹒１％，佔１２﹒６％。其中，對歐盟出口１﹒２１萬億元，增長６﹒１％；自歐盟進
口５６３５﹒９億元，下降８﹒１％。
　
　　同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口７﹒２５萬億元，增長３﹒９％。其中，出
口４﹒１５萬億元，增長９﹒６％；進口３﹒１萬億元，下降２﹒８％。（ｊｑ）

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