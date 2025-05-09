【聚焦數據】首４月機電產品出口佔比超６成，大豆進口跌近１５％

《經濟通通訊社９日專訊》海關總署今日對外公布，２０２５年前４個月，中國貨物貿易進

出口總值１４﹒１４萬億元（人民幣．下同），同比（下同）增長２﹒４％。其中，出口

８﹒３９萬億元，增長７﹒５％；進口５﹒７５萬億元，下降４﹒２％。



＊集成電路出口增長１４﹒７％＊



其中，機電產品佔出口比重超６成，其中自動數據處理設備及其零部件、集成電路和汽車出

口增長。前４個月，中國出口機電產品５﹒０４萬億元，增長９﹒５％，佔出口總值的

６０﹒１％。其中，自動數據處理設備及其零部件４５８７﹒１億元，增長５﹒６％；集成電路

４０５１﹒５億元，增長１４﹒７％；汽車２６４９﹒８億元，增長４％。同期，出口勞密產品

１﹒３萬億元，下降１﹒６％，佔１５﹒４％。其中，紡織品３２９１﹒７億元，增長４﹒９％

。出口農產品２３５５﹒７億元，增長６﹒１％。



同時，鐵礦砂、原油、煤等主要大宗商品進口價格下跌，機電產品進口值增長。前４個月，

中國進口鐵礦砂３﹒８８億噸，減少５﹒５％，進口均價（下同）每噸７１０﹒４元，下跌

１７﹒８％；原油１﹒８３億噸，增加０﹒５％，每噸３９３６﹒７元，下跌８％；煤１﹒５３

億噸，減少５﹒３％，每噸５６９﹒６元，下跌２２﹒２％；天然氣３８９９﹒４萬噸，減少

９﹒２％，每噸３３１８﹒３元，下跌６﹒１％；大豆２３１９萬噸，減少１４﹒６％，每噸

３２８３﹒２元，下跌１５％；成品油１２９２﹒２萬噸，減少２５﹒６％，每噸４３８１﹒８

元，上漲１﹒６％。此外，進口初級形狀的塑料９５２﹒５萬噸，減少１﹒１％，每噸１﹒０５

萬元，下跌０﹒５％；未鍛軋銅及銅材１７４﹒２萬噸，減少３﹒９％，每噸６﹒９萬元，上漲

８﹒５％。同期，進口機電產品２﹒２３萬億元，增長５﹒７％。（ｊｑ）

