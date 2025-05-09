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AH股新聞

09/05/2025 13:25

【ＦＯＣＵＳ】４月對美出口挫２１％，未來數月臨韌性真考驗

　　【ＦＯＣＵＳ】特朗普「解放日（４月２日）」祭出的對等關稅，首道冷鋒已至－－中國４
月對美出口按年急挫２１％（按月跌１８％）。隨著西半球最繁忙的洛杉磯港，本周抵達貨櫃量
按年直瀉３５％，更大衝擊恐在未來兩月進一步顯現。不過，受益對東盟、歐盟出口韌性不減，
４月整體出口仍大勝市場預期。
　
＊對越南出口飆，手機玩具等訂單縮水＊
　
　　中美關稅「破冰」會談倒數之際，海關總署周五（９日）公布，４月美元計出口
３１５６﹒９億美元，按年增８﹒１％（預期：１﹒９％）；對前三大貿易夥伴東盟、歐盟、美
國，分別出口６０３﹒５億（按年增２１％）、４６７﹒１億（按年增８％）、３３０﹒２億美
元（按年跌２１％），完美解釋了４月整體出口值猶勝３月的原因。
　
　　值得一提的是，中國４月對越南出口錄１７１﹒９億美元的大流行後新高，而越南４月對美
國出口亦按年飆升３４％，創大流行後最高。
　
　　分產品看，４月手機、集成電路、家電、玩具等的出口額齊較３月下跌，或間接反映美國進
口商為規避４月末到港貨品所面臨的巨額關稅，緊急削減相關訂單的影響。高頻貨運數據就顯示
，中國往美國的貨櫃發運量在４月首２０天按年增２５％，但在最後１０天驟減１４％。
　
＊下半年跌幅或加劇，美港口陷無工開＊
　
　　隨著越南收緊進口商品管制，美國嚴查「原產地證明」，以及愈來愈多的中美貨櫃取消，摩
根大通預計，下半年美國自中國的進口將下降７５％至８０％。事實上，中國商品佔美國進口總
額的比例，首季已跌至１１％，遠低於２０１８年的２２％。
　
　　當物美價廉的「中國製造」逐漸消失於集裝箱、倉庫、貨架，感受到寒意的除了華南華東沿
海的出口型企業，美國的碼頭工人、卡車司機、消費者等也首當其衝。去年處理了１９９０萬個
標準貨櫃的洛杉磯港，正面臨無工可開困境。研究顯示，該港口的貨運量每下降１％，就會危及
４０００個工作機會。
　
　　中國對美出口斷崖式下跌，同時對東盟貿易的蓬勃發展，看似構築了巧妙的對沖，卻難掩關
稅戰及供應鏈重構帶來的深層挑戰。隨著美國加速「友岸外包」與「近岸製造」，中國製造的全
球市場份額恐面臨結構性收縮，真正考驗將在未來數月兵臨城下。

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