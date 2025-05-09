中信銀行（９９８）斥１００億人幣設全資子公司信銀金融資產投資

《經濟通通訊社９日專訊》中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）公布，擬以自有
資金出資１００億元人民幣設立全資子公司信銀金融資產投資有限公司。
該集團指，投資是積極響應國家號召，大力支持「科技金融」發展的關鍵舉措，將立足服務
國家戰略，造好金融「五篇大文章」，而投資的資金來源為自有資金，資本可支撐設立信銀金投
，對各項流動性指標影響較小。（ｗｈ）
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
09/05/2025 08:03
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資金出資１００億元人民幣設立全資子公司信銀金融資產投資有限公司。
該集團指，投資是積極響應國家號召，大力支持「科技金融」發展的關鍵舉措，將立足服務
國家戰略，造好金融「五篇大文章」，而投資的資金來源為自有資金，資本可支撐設立信銀金投
，對各項流動性指標影響較小。（ｗｈ）
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