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09/05/2025 08:03

中信銀行（９９８）斥１００億人幣設全資子公司信銀金融資產投資

　　《經濟通通訊社９日專訊》中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）公布，擬以自有
資金出資１００億元人民幣設立全資子公司信銀金融資產投資有限公司。
　
　　該集團指，投資是積極響應國家號召，大力支持「科技金融」發展的關鍵舉措，將立足服務
國家戰略，造好金融「五篇大文章」，而投資的資金來源為自有資金，資本可支撐設立信銀金投
，對各項流動性指標影響較小。（ｗｈ）

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