【國務會議】李強：支持自貿區在數據跨境流動等先行先試

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李強９日主持召開國務院常務

會議，會議指出，支持自貿試驗區在發展服務貿易、便利數據跨境流動等方面先行先試，並研究

深化國家級經濟技術開發區改革創新有關舉措。



會議指出，要支持自貿試驗區對標國際高標準經貿規則，進一步加大制度創新力度，在發展

服務貿易、便利數據跨境流動等方面先行先試，開展差異化探索，盡快取得一批突破性成果。要

因地制宜擴大改革任務授權，根據產業發展實際需要優化調整區域布局範圍，穩步推動成熟自貿

試驗區提升能級。



＊深化國家經開區管理制度改革，大力推進「高效辦成一件事」＊



會議研究深化國家級經濟技術開發區改革創新有關舉措。會議指出，要深入推進國家級經濟

技術開發區改革創新，以高水平對外開放促進深層次改革、高質量發展。要深化管理制度改革，

大力推進「高效辦成一件事」，解決企業反映突出的堵點卡點問題。要強化土地、人才、資金等

要素保障，制定支持政策和配套措施，為國家級經濟技術開發區發展營造更好環境。



＊深入謀劃「十五五」時期經濟社會發展重點工作＊



會議學習貫徹習近平總書記在部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會上的重要講話

精神。會議強調，要準確把握黨中央對「十五五」時期的階段性要求，自覺對標對表，合理確定

各領域目標任務，充分體現黨中央戰略意圖。要深入謀劃「十五五」時期經濟社會發展重點工作

，加快構建新發展格局，促進經濟持續向好，因地制宜發展新質生產力，穩步推動共同富裕。要

加強調查研究，廣泛聽取各方面意見建議，為規劃編制提供有力支撐。

