【國務會議】李強：支持自貿區在數據跨境流動等先行先試

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李強９日主持召開國務院常務
會議，會議指出，支持自貿試驗區在發展服務貿易、便利數據跨境流動等方面先行先試，並研究
深化國家級經濟技術開發區改革創新有關舉措。
會議指出，要支持自貿試驗區對標國際高標準經貿規則，進一步加大制度創新力度，在發展
服務貿易、便利數據跨境流動等方面先行先試，開展差異化探索，盡快取得一批突破性成果。要
因地制宜擴大改革任務授權，根據產業發展實際需要優化調整區域布局範圍，穩步推動成熟自貿
試驗區提升能級。
＊深化國家經開區管理制度改革，大力推進「高效辦成一件事」＊
會議研究深化國家級經濟技術開發區改革創新有關舉措。會議指出，要深入推進國家級經濟
技術開發區改革創新，以高水平對外開放促進深層次改革、高質量發展。要深化管理制度改革，
大力推進「高效辦成一件事」，解決企業反映突出的堵點卡點問題。要強化土地、人才、資金等
要素保障，制定支持政策和配套措施，為國家級經濟技術開發區發展營造更好環境。
＊深入謀劃「十五五」時期經濟社會發展重點工作＊
會議學習貫徹習近平總書記在部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會上的重要講話
精神。會議強調，要準確把握黨中央對「十五五」時期的階段性要求，自覺對標對表，合理確定
各領域目標任務，充分體現黨中央戰略意圖。要深入謀劃「十五五」時期經濟社會發展重點工作
，加快構建新發展格局，促進經濟持續向好，因地制宜發展新質生產力，穩步推動共同富裕。要
加強調查研究，廣泛聽取各方面意見建議，為規劃編制提供有力支撐。
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