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AH股新聞

12/05/2025 09:32

【國務會議】《政務數據共享條例草案》通過，打通數據壁壘

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李強９日主持召開國務院常務
會議，會議審議通過《政務數據共享條例（草案）》，並研究《國家水上交通安全監管和救助系
統布局規劃（２０２５－２０３５年）》。
　
　　會議指出，要在確保數據安全基礎上打通數據壁壘，推動公共服務更加普惠便捷。要構建全
國一體化政務大數據體系，推動數據資源融合應用，更好賦能社會治理和繁榮產業生態，增強經
濟發展新動能。
　
＊建設現代化水上交通安全監管和救助系統＊
　
　　會議研究《國家水上交通安全監管和救助系統布局規劃（２０２５－２０３５年）》。會議
指出，要加快建設現代化水上交通安全監管和救助系統，強化部門和地方協調聯動，加強重要裝
備和關鍵技術創新，創造條件吸引社會資本參與重大監管救助工程項目，為交通強國建設提供堅
實保障。
　
　　會議指出，近期一些地方安全事故接連發生、教訓深刻，表明安全生產任何時候都不能掉以
輕心。要深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，進一步壓實各方責任，尤其是要在「防」上
下更大力氣，扎實開展風險隱患排查，對重點領域重點場所重點問題採取更有針對性的措施加以
整治，堅決防範遏制重特大安全事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

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