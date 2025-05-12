《駐京專電》人行：５千億服務消費與養老再貸款年利率１﹒５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》人行７日宣布新設５０００億元（人民幣

．下同）服務消費與養老再貸款，９日進一步披露政策細節：服務消費與養老再貸款額度

５０００億元，年利率１﹒５％，期限１年，可展期２次，最長使用期限不超過３年。



＊２６家金融機構參與＊



人行印發《關於設立服務消費與養老再貸款有關事宜的通知》，設立服務消費與養老再貸款

，激勵引導金融機構加大對住宿餐飲、文體娛樂、教育等服務消費重點領域和養老產業的金融支

持。發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業

銀行等２１家全國性金融機構；北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行５家屬於

系統重要性金融機構的城市商業銀行，共２６家金融機構。政策執行至２０２７年末。



《通知》指出，２６家金融機構根據經營主體申請，按照風險自擔的原則，自主決策是否發

放貸款及貸款發放條件。對於符合政策支持領域的貸款，２６家金融機構可按照貸款本金的

１００％，按季向人行申請再貸款，並對報送貸款信息的真實性負責。人民銀行根據金融機構報

送的申請，按照相關政策規定向金融機構發放再貸款，加強事後核查和監督管理。

