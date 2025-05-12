《駐京專電》中證監印發今年度立法工作計劃，納入規章項目１９件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中證監近日制定了２０２５年度立法工作
計劃，對全年立法工作作了總體部署，納入的規章項目共有１９件，包括「力爭年內出台的重點
項目」８件以及「需要抓緊研究、擇機出台的項目」１１件。
＊加強資本市場重點領域監管，５項目力爭年內出台＊
中證監今年立法的重心是加強資本市場重點領域監管，一是強化對資本市場相關行為的監管
，切實維護公開、公平、公正的市場秩序。其中「力爭年內出台的重點項目」５件，包括制定《
證券基金投資咨詢業務管理辦法》《衍生品交易監督管理辦法》；修訂《證券發行與承銷管理辦
法》（已公布）、《上市公司信息披露管理辦法》（已公布）、《上市公司重大資產重組管理辦
法》。「需要抓緊研究、擇機出台的項目」３件，包括制定《私募投資基金信息提供管理辦法》
和修訂《證券投資基金托管業務管理辦法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》。
二是加強對資本市場相關主體的規範，進一步夯實資本市場發展基礎。其中，「力爭年內出
台的重點項目」１件，即修訂《期貨公司監督管理辦法》。「需要抓緊研究、擇機出台的項目」
３件，包括制定《公開募集不動產投資基金監督管理暫行辦法》和修訂《期貨從業人員管理辦法
》《證券期貨基金經營機構信息科技管理辦法》。
＊深入推進依法行政，制定《證券期貨市場監督管理措施實施辦法》等＊
三是深入推進依法行政，進一步提高資本市場監管執法效能。其中，「力爭年內出台的重點
項目」２件，包括制定《中證監行政處罰裁量基本規則》（已公布）；修訂《中證監派出機構監
管職責規定》（已公布）。「需要抓緊研究、擇機出台的項目」５件，包括制定《證券期貨市場
監督管理措施實施辦法》《證券期貨行政處罰案件違法所得認定規則》；修訂《證券融資融券業
務管理辦法》《轉融通業務監督管理試行辦法》《證券期貨市場誠信監督管理辦法》。
除了上述規章項目外，２０２５年中證監將配合國務院有關部門做好《證券公司監督管理條
例》《上市公司監督管理條例》《不動產投資基金管理條例》等行政法規的制定、修訂工作；組
織開展證券投資基金法實施的評估工作，推動證券投資基金法的修訂完善；配合有關司法機關做
好證券期貨領域相關司法解釋的制定、修訂工作。
此外，在執行２０２５年度立法工作計劃中，中證監將繼續深入廣泛地聽取市場和社會各方
的意見建議，不斷提高資本市場監管制度規則的立法水平，努力為資本市場高質量發展提供更好
的制度支持和保障。
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