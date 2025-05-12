【聚焦數據】北京４月ＣＰＩ跌０﹒３％，ＰＰＩ下跌２﹒４％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》北京市統計局公布，４月份北京ＣＰＩ同
比降幅收窄至０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點，環比由下降０﹒２％轉為上漲
０﹒３％。４月份，北京工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比和環比分別下降２﹒４％和
０﹒７％。
４月份，受節日效應等季節性因素影響，北京市居民消費價格環比由降轉升，同比降幅收窄
。從同比看，ＣＰＩ同比下降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。其中，食品價格下降
０﹒７％，降幅比上月收窄２﹒１個百分點，影響總指數下降約０﹒１０個百分點。食品中，鮮
菜和雞蛋價格分別下降４﹒７％和２﹒２％，降幅分別比上月收窄４﹒９個和１﹒３個百分點，
薯類、鮮果、水產品和豬肉價格漲幅在２﹒７％－１１﹒１％之間。
非食品價格由上月持平轉為下降０﹒２％。非食品中，服務價格持平，其中，交通工具租賃
費和火車票價格分別上漲１０﹒４％和７﹒２％，漲幅比上月分別擴大６﹒０個和６﹒１個百分
點；工業消費品價格由上月上漲０﹒１％轉為下降０﹒７％，其中，金飾品價格上漲３７﹒９％
，漲幅比上月擴大２﹒４個百分點，汽柴油價格分別下降１０﹒５％和１１﹒３％，降幅進一步
擴大。
＊３４個工業行業大類，２１個行業下降＊
４月份，北京工業生產者出廠價格同比和環比分別下降２﹒４％和０﹒７％；工業生產者購
進價格同比和環比分別下降１﹒６％和１﹒４％。４月份，全市調查的３４個工業行業大類中，
１１個行業出廠價格同比上漲，２１個行業下降，２個行業持平。
生產資料出廠價格同比下降２﹒１％。其中，原材料類下降２﹒９％，採掘類下降２﹒３％
，加工類下降１﹒２％。生活資料出廠價格同比下降３﹒１％。其中，耐用消費品類下降
６﹒０％，衣著類下降２﹒７％，食品類下降０﹒２％；一般日用品類上漲３﹒３％。工業生產
者購進價格中，黑色金屬材料類價格同比下降８﹒３％，建築材料及非金屬類下降３﹒０％，燃
料、動力類下降２﹒１％，化工原料類、木材及紙漿類均下降２﹒０％，其它工業原材料及半成
品類下降０﹒５％；有色金屬材料及電線類上漲４﹒８％，紡織原料類上漲０﹒３％；農副產品
類持平。
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