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AH股新聞

12/05/2025 11:50

《駐京專電》國家統計局今年全國開展兩次人口固定樣本跟訪調查

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國家統計局發布致人口固定樣本跟訪調查
對象的一封信，內容提到，國家統計局決定於２０２５年在全國範圍內開展兩次人口固定樣本跟
訪調查。
　
　　調查結果將用於加強人口變動統計，服務人口高質量發展。兩次調查的標準時點分別為６月
１日零時和１１月１日零時。６月１日至６月２５日和１１月１６日至１２月５日期間，調查員
將入戶開展調查工作。

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