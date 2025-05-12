《駐京專電》國家統計局今年全國開展兩次人口固定樣本跟訪調查

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國家統計局發布致人口固定樣本跟訪調查
對象的一封信，內容提到，國家統計局決定於２０２５年在全國範圍內開展兩次人口固定樣本跟
訪調查。
調查結果將用於加強人口變動統計，服務人口高質量發展。兩次調查的標準時點分別為６月
１日零時和１１月１日零時。６月１日至６月２５日和１１月１６日至１２月５日期間，調查員
將入戶開展調查工作。
【你點睇？】五一不少內地機構收費自行組團來港行山，旅遊事務專員認為除檢控外，推廣教育效果將更佳，你是否認同？► 立即投票
12/05/2025 11:50
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對象的一封信，內容提到，國家統計局決定於２０２５年在全國範圍內開展兩次人口固定樣本跟
訪調查。
調查結果將用於加強人口變動統計，服務人口高質量發展。兩次調查的標準時點分別為６月
１日零時和１１月１日零時。６月１日至６月２５日和１１月１６日至１２月５日期間，調查員
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