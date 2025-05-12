《駐京專電》國家統計局今年全國開展兩次人口固定樣本跟訪調查

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國家統計局發布致人口固定樣本跟訪調查

對象的一封信，內容提到，國家統計局決定於２０２５年在全國範圍內開展兩次人口固定樣本跟

訪調查。



調查結果將用於加強人口變動統計，服務人口高質量發展。兩次調查的標準時點分別為６月

１日零時和１１月１日零時。６月１日至６月２５日和１１月１６日至１２月５日期間，調查員

將入戶開展調查工作。

