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AH股新聞

12/05/2025 16:35

《駐京專電》國新辦發布《新時代的中國國家安全》白皮書

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院新聞辦公室發布《新時代的中國國
家安全》白皮書，白皮書除前言、結束語外分六個部分，分別是：中國為變亂交織的世界注入確
定性和穩定性；總體國家安全觀為新時代國家安全指引方向；為中國式現代化行穩致遠提供堅實
支撐；在發展中固安全，在安全中謀發展；踐行全球安全倡議，推進國際共同安全；在深化改革
中推進國家安全體系和能力現代化。
　
＊維護國家領土完整和海洋權益，確保新興領域安全可靠＊
　
　　白皮書強調，中國國家安全堅決履行黨和人民賦予的重大責任，維護中國共產黨的執政地位
和社會主義制度，提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，保障高質量發展，維護國家領土完整
和海洋權益，確保新興領域安全可靠，為實現中華民族偉大復興築牢安全屏障。中國重視統籌發
展和安全，努力實現高質量發展和高水平安全的良性互動，推動開放和安全相互促進、協同提升

　
　　白皮書指出，全球安全倡議既是人類命運共同體的「安全篇」，也是總體國家安全觀的「世
界篇」。中國統籌自身安全和共同安全，主張加強全球安全治理，踐行共商共建共用的全球治理
觀，堅持真正的多邊主義，推動全球安全治理體系朝著更加公正合理的方向變革。
　
＊中國決不放棄自身正當權益，在原則問題上寸步不讓＊
　
　　對於中國如何看待中美關係，有關部門負責人就白皮書表示，維護發展權利是中國國家安全
的紅線之一，維護國家利益也是中國國家安全的基本要求。正如白皮書指出的，中國不覬覦他國
權益，不嫉妒他國發展，但決不放棄自身正當權益，在原則問題上寸步不讓。中國有決心有信心
有能力應對美國關稅衝擊，致力於維護多邊貿易體制，維護國際公平正義。中國國家安全將變壓
力為動力，把應對美國衝擊視為加快構建新安全格局、推進國家安全體系和能力現代化的戰略機
遇。
　
　　中國始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理中美關係，致力於中美關係穩定、
健康、可持續發展。中國不惹事也不怕事，談，我們大門敞開，打，中國也將奉陪到底，施壓和
威脅絕不是同中國打交道的正確方式。
　
　　同時，中國堅持對外開放基本國策，反對任何形式的單邊主義和保護主義，無論國際風雲如
何變幻，都將堅定不移推動高水平對外開放，堅持集中精力辦好自己的事，讓對外開放大門越開
越大。中國注重統籌開放和安全，積極借鑒國際經驗和做法，推動開放和安全協同共進。面向未
來，中國將繼續推動資本、人才、技術、數據等依法有序跨境流動，促進全球生產要素高效配置
；加強涉外法治建設，健全反制裁、反干涉、反「長臂管轄」機制，豐富反制政策工具箱，堅定
維護國家主權、安全和發展利益。

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