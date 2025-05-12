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AH股新聞

12/05/2025 17:39

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　１０３０﹒８７
貴州茅台　（６００５１９）　　１０２５﹒４２
招商銀行　（６０００３６）　　　８５９﹒４５
寒武紀　　（６８８２５６）　　　７５５﹒０６
中國平安　（６０１３１８）　　　７３３﹒９８
萬華化學　（６００３０９）　　　７１５﹒６０
赤峰黃金　（６００９８８）　　　７１５﹒０８
藥明康德　（６０３２５９）　　　６１１﹒３１
中信證券　（６０００３０）　　　５９７﹒６８
農業銀行　（６０１２８８）　　　５７０﹒２８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）３２１７﹒６０
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１６１９﹒２７
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）１４８５﹒７６
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１４４０﹒１４
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１４１７﹒３２
陽光電源　　　　　　　（３００２７４）１１４２﹒９３
美的集團　　　　　　　（０００３３３）　９５５﹒１９
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）　７９４﹒７７
邁瑞醫療　　　　　　　（３００７６０）　６９５﹒８７
中航成飛　　　　　　　（３０２１３２）　５３８﹒７１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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