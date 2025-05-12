《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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恒瑞醫藥 （６００２７６） １０３０﹒８７

貴州茅台 （６００５１９） １０２５﹒４２

招商銀行 （６０００３６） ８５９﹒４５

寒武紀 （６８８２５６） ７５５﹒０６

中國平安 （６０１３１８） ７３３﹒９８

萬華化學 （６００３０９） ７１５﹒６０

赤峰黃金 （６００９８８） ７１５﹒０８

藥明康德 （６０３２５９） ６１１﹒３１

中信證券 （６０００３０） ５９７﹒６８

農業銀行 （６０１２８８） ５７０﹒２８

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）３２１７﹒６０

立訊精密 （００２４７５）１６１９﹒２７

新易盛 （３００５０２）１４８５﹒７６

東方財富 （３０００５９）１４４０﹒１４

比亞迪 （００２５９４）１４１７﹒３２

陽光電源 （３００２７４）１１４２﹒９３

美的集團 （０００３３３） ９５５﹒１９

中際旭創 （３００３０８） ７９４﹒７７

邁瑞醫療 （３００７６０） ６９５﹒８７

中航成飛 （３０２１３２） ５３８﹒７１

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（以上數字取小數點後兩個位）

