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12/05/2025 18:15

兗礦能源支持五礦附屬擬議成為高地資源最大股東

　　《經濟通通訊社１２日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，高地資
源、中國五礦集團公司之附屬公司青海鹽湖工業股份、公司以及ＥＭＲ　Ｃａｐｉｔａｌ簽署了
一份不具約束力的合作意向書（ＬＯＩ）。根據ＬＯＩ，青海鹽湖擬以３億美元左右現金認購高
地資源發行的普通股，並成為高地資源的最大股東，並在交割時有控制權。青海鹽湖認購交易完
成時，青海鹽湖將通過一系列治理安排，包括但不限於任命高地資源董事、主導項目生產運營、
合併財務報表等，實現對兗煤加拿大、高地資源及其下屬索西項目和Ｍｕｇａ項目的實際控制。
　
　　根據ＬＯＩ，青海鹽湖將成為高地資源的最大股東，兗礦能源將支持擬議交易。如果原交易
安排和擬議交易的條款和承諾之間存在任何衝突或潛在衝突，公司將在保障公司及股東權益的基
礎上，與相關方進行商務協商，在合規履行上市監管和國資監管要求的審批流程的前提下，簽署
必要的法律文件，以推進擬議交易。如高地資源與青海鹽湖後續基於ＬＯＩ簽署具約束力的股份
認購協議，公司將不再根據原交易安排成為高地資源第一大股東，取得高地資源控制權。
　
　　公司表示，因此，《實施協議》項下「交割時本公司有能力取得高地資源控制權」之交割條
件不會達成，屆時公司將不以公司獲得高地資源控制權為前提，而根據ＬＯＩ的相關約定，在公
平合理基礎上與相關方進行商務法律條款的談判，簽訂相關法律文件。（ｂｎ）

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